Una noche llena de estilo y glamour El Malecón de Zarautz deslumbró ayer en el segundo desfile nocturno en el que participaron 21 comercios | JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN Domingo, 29 julio 2018, 08:19

. Zarautz se vistió ayer de gala y el famoso Malecón derrochó glamour por cada esquina en la segunda edición de GdM Zarautz Modan, organizado por la Asociación de Comerciantes Murkil, el Ayuntamiento de Zarautz y Gipuzkoa de Moda. «Este es, sin duda, uno de los lugares más especiales y bonitos en los que hemos celebrado un desfile», confesaba ayer la directora de GdM, Laura Chamorro, minutos antes de que arrancara el evento a las 21.30 horas de la noche.

A la segunda fue la vencida, y a diferencia del año pasado, la ausencia de lluvia permitió desplegar todo el atrezzo al aire libre, convertir el clásico paseo junto a la playa en una pasarela de 25 metros de longitud y seis de ancho, colocar las pantallas audiovisuales al fondo, así como las gradas con espacio para 400 personas, aunque otro medio millar siguió el evento desde los laterales.

Así, con el sonido del mar de fondo y el Ratón de Getaria sin perder de vista cada detalle, cerca de mil asistentes pudieron disfrutar de manera gratuita de las colecciones 'Crucero' y 'Pre-Fall' en una noche cargada de sorpresas, y en la que cada uno de los 21 comercios locales, dos más que en la pasada edición, dieron lo mejor de sí.

El público pudo observar una representación de todo el comercio zarauztarra con una oferta variada para cada estilo, edad y ocasión. Desfilaron tiendas de hombre, mujer, infantil, complementos y accesorios, ópticas y moda nupcial. Entre las prendas más destacadas, deslumbraron los vestidos de novia y fiesta, pero también otras de uso más cotidiano como parcas y chaquetas vaqueras, vestidos fluidos en tonos camel, looks perfectos para salir a dar una vuelta por la noche u otros más bohemios y playeros.

Los casi 40 modelos -18 mujeres, 6 hombres y 14 niños-, se encargaron además de hacer brillar cada conjunto, luciendo complementos como pañuelos, gafas, mochilas, bolsos o capazos. Sin duda el mejor escaparate para promocionar sus colecciones que bien supieron aprovechar los establecimientos participantes como Vulcano, Mane Boutique, Garmen, Dina, Cambo, Transit, Itxasoa, Strategia Bicolore, Pedrosa, Optika Zarautz, Izar Optika, Eusko Optika, Goiatz, Ganbara Moda, Itziar Lucas, Nagusia 16 (antes Leonce), Itziar Oregi, el Atelier Nupcial y Doddy's, así como Indarbi Masaje y Estética, a cargo del estilismo.

Un gran carrusel de cierre

Sobre las once menos cuarto de la noche, llegó la traca final que puso el broche a una velada llena de buen gusto y estilo con el «súper carrusel», en el cual desfilaron de manera conjunta los cuarenta modelos, entre los aplausos del público.

Los objetivos quedaron «superados» gracias a la variedad de propuestas que fueron mostrándose sobre la pasarela. Todo sumó en una noche en la que, según indicaba la directora de GdM, quedó constancia de que en Zarautz «hay muy buen comercio» y que «goza de buena salud». «Además, eventos de este estilo son una estupenda manera de poner en valor el comercio de la localidad», reivindicaba al final del desfile, ya con la pasarela vacía de nuevo.

No obstante, GdM Zarautz Modan 2018 no terminó ayer con el apagado de los focos casi a la medianoche, sino que los zarauztarras y, por supuesto, todo aquel que se acerque a la localidad costera, podrá adquirir en el Pop Up que se celebrará hoy en el Malecón de 10.30 a 21.30 horas las colecciones que se mostraron ayer en el desfile.