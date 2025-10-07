Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza de Gipuzkoa

Nikotinaren metaforak

Aritz Gorrotxategi

Aritz Gorrotxategi

Asteartea, 7 urria 2025, 14:38

Comenta

Kezko hesiak ekarri ditu hizpidera Arantxa Urretabizkaiak aste honetako artikuluan. Ikean, Leroy Merlinen edo brikolaje dendetan salgai egon ez arren, ziurrenik halako hesiak edo gortinak dira gehien erabiltzen direnak, estoreen edo lorategietako heskaien ordez. Esparru militarretik omen dator hitza. Kea erabiltzen zuten soldaduek beren maniobrak ezkutatu eta etsaia ezustean harrapatzeko. Sezesio Gerran erabiltzen zuten dagoeneko; zer esanik ez I. Mundu Gerran… Orduan ez zegoen dronerik edo GPSrik. Hortik politikaren ringera egin zuen jauzi, eta geroztik, politikariei kasu egitera, kezko hesien artean bizi gara, dena baita amarru, su-jaurtigailu eta pospolo kamuflatu.

Enegarrenez egiaztatu dugu piromanoz inguratuta gaudela, eta kezkoak baino hesi sendoagoak jartzen dituztela beren asmo ilunen eta herritarren ongizatearen artean. Gero metaforetan galtzen dute denbora, kea gora eta kea behera, nahiz funtsean poesia eta poetak gutxietsi. Ke gehiegi arnastetik datorkigu, agian, gizartea erdibitzen duen gorrotozko jasa, hormigoizkoa bihurtu den hater kuadrilla anonimoa. Beti hurkoa gorrotatzeko prest, besteren ahalegin humanitarioak barregarri uzteko irrikaz.

Dantek haserrearen metafora gisa erabiltzen zuen kea. Ke trinkoak ikusmena itsutu, argi ikustea eragotzi, eta haserreak adimena nola lainotzen duen erakusten du. Eta gorrotolarien erruz, lanbro ozpindu horrekin ia ez dago airerik geure baitan pizten diren bazter miresgarrietarako, nahikoa lan baitugu geure gogoa kiskalketatik libratzen eta nikotina uxatzen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  6. 6 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  7. 7

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  8. 8 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  9. 9 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  10. 10 Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nikotinaren metaforak