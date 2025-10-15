Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración en las calles de la Parte Vieja de Donostia en favor del pueblo palestino. Estrada

El negocio de Gipuzkoa que decide no cerrar en el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo que una huelga»

La librería Babel de Tolosa ha decidido abrir sus puertas durante el paro convocado para este miércoles y donar lo recaudado a la causa palestina

J.M.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:22

Un comercio guipuzcoano se ha llevado el aplauso de sus vecinos tras decidir no cerrar las puertas de su negocio durante el paro y concentraciones convocadas por los sindicatos en Euskadi y el resto del Estado en favor a Palestina.

Una huelga que han considerado no es tan «efectiva» como la decisión tomada por esta librería tolosarra de abrir y destinar las ganancias generadas durante la jornada a la causa palestina.

«Buenos días a todos. La librería Babel este miércoles no va a cerrar sus puertas. Sin embargo, las ganancias de hoy se van a destinar a Palestina. Nos parece una ayuda más real y efectiva que una huelga», han comunicado en sus redes sociales a través de un mensaje compartido a sus clientes en euskera y castellano.

Rápidamente, la acción del negocio ha recibido aplausos en algunos grupos de Facebook del municipio donde algunos vecinos han valorado positivamente esta postura, en una jornada fuertemente marcada por las manifestaciones y paros por la causa palestina, especialmente notables en los sectores del Transporte y Educación.

Así, a las huelgas y servicios mínimos en el transporte público en las primeras horas de la mañana del miércoles, al mediodía miles de personas se han lanzado a las calles en las diversas concentraciones convocadas tanto en Donostia como en otros puntos del territorio en apoyo al pueblo palestino.

