Los equipos benjamín y alevín de los clubes de Gipuzkoa podrán salir a jugar fuera del territorio cuando la competición no esté garantizada

Los clubes deportivos de Gipuzkoa pueden inscribir a partir de este viernes sus equipos en el sistema interno del departamento de Deportes de la Diputación ... de Gipuzkoa para una temporada escolar 2025/26 que llega con varias novedades que atañen al calendario y a la zonificación de competición en las categorías de benjamín (8-9 años) y alevín (10-11 años).

A partir de este curso los clubes de todas las modalidades deportivas podrán disputar partidos a lo largo del territorio de Gipuzkoa, cuando hasta ahora el ámbito máximo era local o comarcal. De esta manera, clubes de deportes que tenían limitada su relación con otras entidades para llevar a cabo la competición por la poca cantidad de equipos que había en su zona podrán expandirse y jugar contra cualquiera de Gipuzkoa. Además, cuando la competición no esté garantizada, estos clubes podrán solicitar una excepción a la Diputación para salir de Gipuzkoa y que compitan fuera del territorio.

Por otro lado, el departamento de Deportes también flexibiliza el aspecto de que los equipos de benjamines y alevines puedan salir de Gipuzkoa en período no lectivo y crea una regla general en la que, con previo aviso, podrán salir de Gipuzkoa para jugar partidos en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y de verano. A estas fechas se empezará a considerar también período no lectivo las fechas en las que, por ejemplo por festivos y puentes, no haya programación de multikirola.

En 2026, por ejemplo, el jueves 19 de marzo será festivo por San José y el viernes 20 será puente. Por lo tanto, se considerará período no lectivo al no haber multikirola y los clubes podrán salir de Gipuzkoa para competir, siempre con previo aviso a la Diputación.

Primera decisión después de la ponencia

El departamento de Deportes explica que estas decisiones «responden a las peticiones de clubes, familias y centros escolares en pro de un mejor engranaje de la iniciación deportiva en Gipuzkoa» y son las primeras que se toman después de la ponencia que se ha celebrado en 2025 para debatir el modelo de iniciación deportiva que ha cobrado especial interés después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) eliminara la obligatoriedad de participar en el programa Multikirola para poder integrarse en un club.

Estas medidas nacen de un proceso de contraste y participación con federaciones deportivas guipuzcoanas, aportaciones del Consejo Territorial de Deportes y el debate parlamentario en la Ponencia de Juntas Generales sobre el modelo de iniciación deportiva.

La diputada de Deportes, Goizane Álvarez, ha subrayado que estas modificaciones son fruto de un trabajo colectivo. «No solo nos encargamos de generar espacios de debate y reflexión, sino que practicamos una escucha activa. Hemos recogido el guante de las entidades deportivas y trasladado sus aportaciones a mejoras reales y beneficiosas para el conjunto del tejido deportivo del territorio. Con estos ajustes avanzamos hacia un modelo más justo, cercano y coherente con las necesidades de niñas y niños que practican deporte en Gipuzkoa».

Álvarez ha remarcado que mantiene firme su apuesta por un modelo guipuzcoano propio de iniciación. «Lejos de debilitarse, el modelo ha salido reforzado del debate en las Juntas Generales. Ahora damos un paso adelante para corregir aquellas aristas que la práctica había mostrado menos eficaces, siempre con el objetivo de garantizar el derecho a la práctica deportiva y de fortalecer la cohesión del deporte guipuzcoano».