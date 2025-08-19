Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Montaña de basura fuera de los contenedores en Errenteria.

Sin poder ventilar sus casas por las montañas de basura en una localidad de Gipuzkoa: «Se mete el mal olor y las ratas»

Un vecino de Errenteria ha denunciado la insalubridad que se vive desde hace días en el barrio de Iztieta

J.M.

Martes, 19 de agosto 2025, 12:26

Con las altas temperaturas, la recogida de basuras se vuelve todavía más imprescindible si cabe para evitar malos olores tanto en las viviendas como en los contenedores urbanos de los municipios. Una labor que de manera habitual los servicios de limpieza contratados por los diferentes consistorios de Gipuzkoa cumplen a rajatabla pero que en ocasiones puntuales generan situaciones incómodas para los vecindarios, como recientemente ha denunciado un vecino de Errenteria.

Una situación de abandono en relación a la recogida de residuos que ha querido mostrar públicamente con un mensaje enviado al apartado Fotodenuncias de El Diario Vasco en el que señala la problemática que sufren algunos vecinos del barrio de Iztiteta en Errenteria, con montañas de basura a menos de un metro de sus viviendas.

«Asi estan los container desde hace 3 días. Y claro, está lleno de ratas y gaviotas. Los vecinos que viven a un mentro de los contenedores, ¿por qué tienen que vivir así?», ha cuestionado en su texto emitido a este periódico.

En el mismo, el residente del municipio guipuzcoano indica además que la acumulación de bolsas de basura sobre las aceras genera mal olor, que se cuela en las viviendas de las casas más cercanas. «Vivir en Iztieta es insalubre. Los vecinos no pueden ni ventilar sus casa porque se mete el mal olor y las ratas», concluye.

