La recogida de residuos desciende un 28% en las últimas cinco ediciones de la Semana Grande

La recién finalizada Semana Grande ha vuelto a confirmar que en Donostia generamos cada vez menos basura, al menos durante estos días festivos. En relación ... con el año 2019, en 2020 y 2021 no se celebró la Aste Nagusia por la pandemia provocada por el Covid, los operarios de FCC han retirado este año de las calles donostiarras 33.710 kilos de residuos menos, lo que supone un descenso del 28,1%. Si en 2019 fueron casi 120 toneladas, este año han sido 86,2. En relación al año pasado, la basura recogida ha subido un 1% (de 85,2 a 86,2 toneladas), unas cifras que consideran «positivas» en el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos al responder, en su opinión, «a un cambio efectivo en el modelo de consumo y en la gestión municipal, con más reutilización, menos envases desechables y mejores sistemas de limpieza», tal y como señala Carlos García, concejal delegado del área.

Durante los ocho días de fiestas 111 operarios han trabajado para mantener limpia la ciudad repartidos en siete sectores: Parte Vieja; Centro, paseo Nuevo, paseo Salamanca, calle Aldamar y calle Zubieta; la zona que comprende desde San Martín hasta San Bartolomé; Kursaal y Sagüés; Centro en turno de tarde; Muelle y Alderdi Eder. En todas estas zonas utilizaron 310 litros de desinfectante para la eliminación de los malos olores producidos por orines y vómitos. Además de la maquinaria utilizada para su eliminación, cuatro operarios fumigaron manualmente dos decenas de calles de la ciudad.

En relación a uno de los días de mayor actividad festiva durante las fiestas como es el Abordaia de los piratas donostiarras, se recogieron un 11% menos de madera que en 2024 (5.780 kilos), pero un 30% más de residuos plásticos que el año pasado (600 kilos).

Retirada de pancartas

Además del trabajo a pie de calle de los operarios, estos han utilizado camiones cisterna, barredoras, baldeadoras y sopladoras, entre otro tipo de maquinaria, para realizar la recogida de basura. Uno de los puntos donde más énfasis han puesto estos trabajadores ha sido la Parte Vieja y la retirada de pancartas de diversa índole. «El barrio ha aparecido con pancartas, carteles y pintadas a diario. Las hemos retirado cada día a partir de las 8.00 horas, pero a medida que las quitábamos, las volvían a colocar», indica el concejal del PSE, que hace referencia también a las pancartas que se colocaron en el colegio Orixe-Urgull. «El lunes 11 de agosto recibimos el aviso para su retirada y al día siguiente, acompañados de la Guardia Municipal, quitamos las dos pancartas desde el interior del patio del centro escolar».

El edil socialista quiere «dar las gracias a todo el personal que ha participado en el operativo de limpieza de esta Semana Grande por el esfuerzo que ha hecho. Son días de mucho trabajo, que este año además han contado con temperaturas muy altas, lo cual hacía en ocasiones más complicado y arduo el trabajo. Desde aquí mis felicitaciones por su labor para mantener la ciudad en condiciones óptimas para poder disfrutar de la Semana Grande».