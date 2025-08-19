Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una barredora del Ayuntamiento limpiando en el paseo de La Concha esta Semana Grande. D. U.
San Sebastián

La recogida de residuos desciende un 28% en las últimas cinco ediciones de la Semana Grande

El servicio de limpieza municipal ha retirado en la Aste Nagusia 86 toneladas de basura y ha utilizado 310 litros de desinfectante contra orines y vómitos

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:54

La recién finalizada Semana Grande ha vuelto a confirmar que en Donostia generamos cada vez menos basura, al menos durante estos días festivos. En relación ... con el año 2019, en 2020 y 2021 no se celebró la Aste Nagusia por la pandemia provocada por el Covid, los operarios de FCC han retirado este año de las calles donostiarras 33.710 kilos de residuos menos, lo que supone un descenso del 28,1%. Si en 2019 fueron casi 120 toneladas, este año han sido 86,2. En relación al año pasado, la basura recogida ha subido un 1% (de 85,2 a 86,2 toneladas), unas cifras que consideran «positivas» en el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos al responder, en su opinión, «a un cambio efectivo en el modelo de consumo y en la gestión municipal, con más reutilización, menos envases desechables y mejores sistemas de limpieza», tal y como señala Carlos García, concejal delegado del área.

