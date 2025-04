«La mercantilización tiene una grave repercusión social para los trabajadores»

G. L. san sebastián. Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Entre los testimonios de los manifestantes encontramos dificultades, preocupaciones y algún drama. Mónica Salazar es de Cádiz, tiene 28 años y lleva dos años en Donostia haciendo un doctorado de Química en la Universidad del País Vasco. «Los precios del alquiler no son normales. Tienes que destinar la mayor parte del sueldo a pagarlo. Llevo dos años viviendo aquí y a veces no puedo llegar a fin de mes».

Bruno Meirelles Oliveira, brasileño de 44 años, afirma que «vivo en un espacio de unos tres metros cuadrados por el que pago 500 euros al mes». Trabaja como investigador científico y lo suyo desde que llegó a Donostia hace dos años ha sido «una lucha constante por tener una vivienda digna en condiciones de pagar. Según acepté la oferta de trabajo y me vine para aquí, llegué y el piso que había alquilado no existía. Perdí 1.200 euros. Luego he pasado por muchos alquileres temporales y por habitaciones sin contrato ni empadronamiento».

Más angustiosa es la historia de Belén Vidal, que llegó ayer desde Miranda de Ebro pero ya sabe lo que es vivir en Donostia. «La subarrendadora y la inmobiliaria me llegaron a decir que me largara de casa cuando me quedé embarazada. Me quitaron el niño al día de nacer. Del derecho de acceso a la vivienda por largo tiempo y de manera estable se deriva que podamos tener salud, trabajo, no estar quebrados, mantener a los hijos y no estar expuestos a violencias de subarrendadores, ayuntamientos o Lanbide».

Martzel llegó desde Lekeitio para decir alto y claro que «el problema de la vivienda nos afecta mucho a los trabajadores, ya sea por abusos en alquileres o padrones. La raíz común a todos los inconvenientes es que la vivienda genera un gran mercado y es un negocio. Lo que queremos hoy es denunciar esa mercantilización y que la vivienda sea un medio o recurso para hacer dinero. Que no se considere como lo que es: un derecho. Al final, eso tiene una grave repercusión social».