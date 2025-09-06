'Tiovivo' «dio leña» en el callejón del Chofre
1960 ·En el cierre de la temporada taurina, un novillo díscolo, de nombre 'Tiovivo', se coló en el callejón de la plaza del Chofre. Allí provocó contusiones leves a toreros y agentes de la autoridad, y rompió su cámara al fotógrafo del periódico
San Sebastián
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:10
Son percances que ocurren. Hace 65 años se vivió en la plaza del Chofre una 'Novillada con sobresalto'. Así titulaban la fotonoticia que apareció en ... la primera página de DV el 6 de septiembre de 1960, sobre una instantánea no de Aygüés, como era habitual entonces, sino por una vez de Foto Destello. ¿Qué había ocurrido?
«Buen susto se llevaron los espectadores de la novillada del domingo, particularmente algunas personas que, en cumplimiento de su deber, se encontraban en el callejón, entre ellas nuestro fotógrafo, un oficial de la Casa Aygüés al que el cornúpeta destrozó la máquina».
«Al abrirse el portón salieron dos novillos; uno de ellos se paseó por el callejón, sembrando el pánico, hasta que buen rato después, los mansos volvieron a los astados al redil, renaciendo la tranquilidad».
Un gran susto, una cámara rota y algunas contusiones fue el balance de la incursión por el callejón de la plaza del Chofre de un novillo díscolo, de nombre 'Tiovivo', que apuntaba maneras incluso antes de esa peripecia, según escribía el crítico taurino Pepe Luis en páginas interiores...
«Por la mañana, en el apartado de esta segunda novillada del abono donostiarra, me fijé en el novillo número 56, 'Tiovivo' de nombre y negro meano de capa, que tenía una lámina extraña, muy playero de cuernos, con el testuz poblado de 'caracol' negrísimo y unos ojos saltones e irritados. Pensé: 'Este animal va a hacer esta tarde algo en consonancia con su estrafalaria cabeza».
El crítico fue buen pitoniso. Como él mismo escribía el 6-IX-1960, «acerté plenamente, pues apenas el señor Bouza, que presidió el festejo, soltó al aire su pañuelo, 'Tíovivo' organizó en el callejón de chiqueros el lío que vendría después».
Dos novillos en el ruedo
«Y lo que vino fue que el susodicho cornúpeta hizo saltar de un pitonazo el pestillo del chiquero, donde esperaba su turno el novillo bautizado 'Emigrante', cárdeno, que debió salir en tercer lugar, quien se adelantó a su 'libertador' y apareció en el ruedo. '¡Vaya, ya se ha equivocado el torilero!', me dijo la lógica... '¿Qué pasará ahora...?'. Pero unos gritos que salían del tendido 6 me llevaron a la realidad de lo que ocurría, que no era otra cosa que la aparición en el callejón de 'Tiovivo' repartiendo leña a destajo entre los ocupantes del callejón, toreros, fotógrafos, algún agente de la autoridad, etcétera, etcétera».
Terminaba Pepe Luis su relato del incidente así...
«El griterío corrió parejo con la confusión; pero todo volvió a la calma minutos después, pues a los dos novillos en el ruedo, aunque hubo entre ellos un conato de pelea, les abrieron la puerta de corrales y desaparecieron por allí como alma que lleva el diablo. Algunos de los 'receptores' de la 'leña' pasaron a la enfermería y, a Dios gracias, solamente sufrieron contusiones, y un susto de órdago a la grande».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.