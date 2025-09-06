Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El callejón del Chofre, en una época anterior. Paco Marí / Fondo Marín

'Tiovivo' «dio leña» en el callejón del Chofre

1960 ·

En el cierre de la temporada taurina, un novillo díscolo, de nombre 'Tiovivo', se coló en el callejón de la plaza del Chofre. Allí provocó contusiones leves a toreros y agentes de la autoridad, y rompió su cámara al fotógrafo del periódico

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:10

Son percances que ocurren. Hace 65 años se vivió en la plaza del Chofre una 'Novillada con sobresalto'. Así titulaban la fotonoticia que apareció en ... la primera página de DV el 6 de septiembre de 1960, sobre una instantánea no de Aygüés, como era habitual entonces, sino por una vez de Foto Destello. ¿Qué había ocurrido?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

