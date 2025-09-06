'Tiovivo' «dio leña» en el callejón del Chofre

Son percances que ocurren. Hace 65 años se vivió en la plaza del Chofre una 'Novillada con sobresalto'. Así titulaban la fotonoticia que apareció en ... la primera página de DV el 6 de septiembre de 1960, sobre una instantánea no de Aygüés, como era habitual entonces, sino por una vez de Foto Destello. ¿Qué había ocurrido?

«Buen susto se llevaron los espectadores de la novillada del domingo, particularmente algunas personas que, en cumplimiento de su deber, se encontraban en el callejón, entre ellas nuestro fotógrafo, un oficial de la Casa Aygüés al que el cornúpeta destrozó la máquina».

«Al abrirse el portón salieron dos novillos; uno de ellos se paseó por el callejón, sembrando el pánico, hasta que buen rato después, los mansos volvieron a los astados al redil, renaciendo la tranquilidad».

Un gran susto, una cámara rota y algunas contusiones fue el balance de la incursión por el callejón de la plaza del Chofre de un novillo díscolo, de nombre 'Tiovivo', que apuntaba maneras incluso antes de esa peripecia, según escribía el crítico taurino Pepe Luis en páginas interiores...

«Por la mañana, en el apartado de esta segunda novillada del abono donostiarra, me fijé en el novillo número 56, 'Tiovivo' de nombre y negro meano de capa, que tenía una lámina extraña, muy playero de cuernos, con el testuz poblado de 'caracol' negrísimo y unos ojos saltones e irritados. Pensé: 'Este animal va a hacer esta tarde algo en consonancia con su estrafalaria cabeza».

El crítico fue buen pitoniso. Como él mismo escribía el 6-IX-1960, «acerté plenamente, pues apenas el señor Bouza, que presidió el festejo, soltó al aire su pañuelo, 'Tíovivo' organizó en el callejón de chiqueros el lío que vendría después».

Dos novillos en el ruedo

«Y lo que vino fue que el susodicho cornúpeta hizo saltar de un pitonazo el pestillo del chiquero, donde esperaba su turno el novillo bautizado 'Emigrante', cárdeno, que debió salir en tercer lugar, quien se adelantó a su 'libertador' y apareció en el ruedo. '¡Vaya, ya se ha equivocado el torilero!', me dijo la lógica... '¿Qué pasará ahora...?'. Pero unos gritos que salían del tendido 6 me llevaron a la realidad de lo que ocurría, que no era otra cosa que la aparición en el callejón de 'Tiovivo' repartiendo leña a destajo entre los ocupantes del callejón, toreros, fotógrafos, algún agente de la autoridad, etcétera, etcétera».

Terminaba Pepe Luis su relato del incidente así...

«El griterío corrió parejo con la confusión; pero todo volvió a la calma minutos después, pues a los dos novillos en el ruedo, aunque hubo entre ellos un conato de pelea, les abrieron la puerta de corrales y desaparecieron por allí como alma que lleva el diablo. Algunos de los 'receptores' de la 'leña' pasaron a la enfermería y, a Dios gracias, solamente sufrieron contusiones, y un susto de órdago a la grande».