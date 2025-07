Noticia: «Al parecer no ocurre nada»

Entre los usos periodísticos, uno muy curioso de los viejos tiempos era el de usar los periódicos para quejarse de que las autoridades institucionales no ... facilitaban información. No sobre un tema en concreto sino así, en general. Lo solían hacer con frecuencia en la sección 'De sol a sol' de 'La Voz de Guipúzcoa'. También el 8 de julio de 1925, cuando podía leerse...

«Pocas, escasas y sin interés han sido las noticias que hemos podido recoger en los centros oficiales, donde los jefes superiores se hallaban ausente y los subordinados apenas tenían nada que contarnos».

En aquella misma edición de hace un siglo, en la última página llegaban al colmo de publicar una noticia sobre la falta de noticias, con un título bien llamativo: «En la Diputación. Al parecer no ocurre nada».

¿Puede publicarse como noticia la falta de noticias? Ellos lo hicieron...

El dato 1925 «Ayer, como de costumbre, estuvimos a mediodía en el palacio provincial, donde nos dijeron que no ocurría nada de particular». En realidad, pasaba que las autoridades y muchos navarros estaban celebrando San Fermín

«Ayer, como de costumbre, estuvimos a mediodía en el palacio provincial, donde nos dijeron que no ocurría nada de particular y que el presidente no se hallaba en su despacho, por haber tenido que ir a presidir el banquete que la colonia navarra y el 'Solar Navarro' celebraban en Martutene, para conmemorar la fiesta de San Fermín».

Ahí estaba la clave. No es que no pasase nada sino más bien que las miradas, y algunos cuerpos, estaban dirigidos hacia los Sanfermines pamploneses. Ya lo escribían en 'De sol a sol'...

«Ayer ha sido un día de media fiesta en San Sebastián, donde la colonia navarra es numerosísima y ha echado la casa por la ventana festejando a San Fermín, patrón de su patria chica. Aunque no brilló el sol como en los días de toros, hizo buen tiempo y, sobre todo, una temperatura agradabilísima, que favoreció muchísimo a los navarros expedicionarios, que celebraron un gran banquete en Martutene».

«¡Viva Pamplona!»

Sabemos que el 'Solar Navarro', presidido por Julio Gutiérrez, había inaugurado su sede en la calle Fermín Calbetón en abril de 1923. Y que ante ella hubo diana el 7 de julio de 1925.

Después, escribieron en 'La Voz', «a las diez salieron los directivos y varios socios en dirección de la iglesia del Buen Pastor, acompañados de los dulzaineros, la rondalla, los gigantones y la bandera de Navarra». Tras la celebración de la misa, también fue sonado el traslado del grupo hasta el banquete...

«Un coche motor y una jardinera del tranvía de Hernani, adornados con banderolas y gallardetes, sirvieron para trasladar a Martutene parte de los comensales. Al arrancar los coches y a su paso por las calles de Garibay, Fuenterrabía y Prim se dispararon multitud de cohetes, siendo saludados a su paso los navarros por los donostiarras que transitaban por dichas vías, dándose muchos vivas a Pamplona, que eran contestados con otros a San Sebastián».