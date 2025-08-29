Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La entrada al parque, en obras en los años 50. PACO MARÍ / FOTO MARÍN
La calle de la memoria

1980 | Cristina Enea: Perros salvajes atacan a 39 patos

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Sentimos romperles la imagen bucólica que tendrán de nuestro querido parque de Cristina Enea, pero el mal acecha, incluso en lugares como este. Y los ... operarios que estaban renovando su estanque, cuando fueron a trabajar hace 45 años, descubrieron una escena dantesca.

