Vista de la zona de Aldapeta en los años 60. PACO MARÍ / FOTO MARÍN

La calle de la memoria

1975 | El «negro panorama» de Aldapeta

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Para entender bien el gracejo de la crítica que publicó DV en su 'Sirimiri' sobre el alumbrado de Aldapeta, hay que tener presente previamente que ... Idi Amin Dadá, dictador en Uganda, era el político de piel negra más conocido de la época. Y que 'A media luz', con música de Edgardo Donato y letra de Lenzi, es uno de los grandes tangos de la historia desde que lo inmortalizara Gardel.

