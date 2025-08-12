Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La 'Trini' se ha usado para conciertos, festivales, herri kirolak e incluso, en 1969, boxeo. PACO MARÍ / FOTO MARÍN
La calle de la memoria

1970 | Los eurovisivos Julio Iglesias y Massiel, en la 'Trini'

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Para todo hay una primera vez y el 12 de agosto de 1970 fue la primera en que Julio Iglesias actuó en San Sebastián. Habría ... más ocasiones posteriores, pero hace 55 años fue su debut donostiarrra, y en la plaza de la Trinidad.

