1970 | Los eurovisivos Julio Iglesias y Massiel, en la 'Trini'

Para todo hay una primera vez y el 12 de agosto de 1970 fue la primera en que Julio Iglesias actuó en San Sebastián. Habría ... más ocasiones posteriores, pero hace 55 años fue su debut donostiarrra, y en la plaza de la Trinidad.

Joven, tan delgado como siempre y con un jersei al hombro, Julio aparecía entrevistado en la última página de DV el 12-VIII-1970. Y afirmaba...

«Actuar en San Sebastián es un auténtico empeño mío. Hace más de un año que tenía contactos para venir, pero siempre por una u otra causa se iba retrasando mi llegada. Por lo visto, no podía ser hasta que hace una semana, con la ayuda del empresario Dodero, me surgió esta estupenda oportunidad. Pero quiero insistir en que actuar en San Sebastián era un auténtico empeño mío, que tenía auténticos deseos por presentarme ante el público donostiarra».

Iglesias ya había estado en otras ocasiones en la ciudad, pero como visitante. Esta vez, prometía, «la recorreré nuevamente para conocerla más a fondo. Visitaré sus lugares típicos. Comeré también en algún sitio típico. Y estaré con mi familia, con mi tío Manolo, que veranea en San Sebastián».

1970 Semana Grande El CAT organizó en la plaza conciertos de figuras españolas del momento. Por primera vez actuaron en Donostia Julio Iglesias, que acababa de participar en Eurovisión, y Massiel, aún en la ola del 'La, la, la'

DV no publicó crítica del primer recital, o más bien primeros, dado que hubo dos pases a las 20 y a las 23.30 (tras los fuegos) del martes de Semana Grande. No tenemos detalles de aquel debut, salvo que presentó su entonces última canción, 'Chiquilla' («vete a la orilla, chiquilla / vete a la orilla del mar...») y que estuvo acompañado por las voces del trío La, La, La.

Si les sorprende que el cantante madrileño actuara en la 'Trini', sepan que abrió un pequeño ciclo de figuras de la música pop española que allí se organizó en Semana Grande.

«Magníficos festivales»

El 7-VIII-1970 lo habían explicado así en nuestro diario: «El Centro de Atracción y Turismo ha programado para la plaza de la Trinidad unos magníficos festivales con participación de las primeras figuras del panorama musical actual. Se iniciarán el día 12, con la actuación del último representante de España en el festival de Eurovisión, Julio Iglesias, quien actuará en sesiones de tarde y noche. El día 14, la plaza de la Trinidad será de nuevo escenario de un acontecimiento de singular importancia para la juventud: la actuación de Los Bravos (...). Y, por fin, en la noche cumbre del veraneo donostiarra, el día 15, Massiel, quien todavía no se ha presentado al público guipuzcoano (...). Actuará en sesión de noche acompañada de su orquesta y conjunto mejicano, iniciándose el programa con un grupo musical sobradamente conocido de los aficionados: Los Canarios».

En 1970 hubo en la 'Tini' duelo de eurovisivos debutantes en San Sebastián. Massiel era entonces más popular y ocupó una posición preeminente. Las entradas para ver a Iglesias costaban de 75 a 150 pesetas, mientras que las de Massiel con Los Canarios, entre 150 y 200.