Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tintorería no tenía rival, pero su fachada... PACO MARÍ / FOTO MARÍN
La calle de la memoria

1960 | Las fachadas deterioradas devalúan la ciudad

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Pedimos que la cara de nuestra ciudad se presente limpia en todo momento», escribieron en DV el 11 de octubre de 1960.

Por aquel entonces ... eran frecuentes en nuestro diario los comentarios sobre la imagen física de la ciudad, el «decoro estético» que decían. De cara a los foráneos y a los propios donostiarras, se afeaban los problemas de limpieza pública, responsabilidad del Ayuntamiento, y también la falta de lavado y pintado de las fachadas, correspondiente a los vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  3. 3

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  4. 4

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  5. 5 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  6. 6 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  7. 7

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  8. 8

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  9. 9

    Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos
  10. 10

    La Behobia - San Sebastián cambiará el sistema de reparto de dorsales: Habrá sorteo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1960 | Las fachadas deterioradas devalúan la ciudad

1960 | Las fachadas deterioradas devalúan la ciudad