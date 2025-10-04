Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Para recibir o despedirles en el andén había que pagar. Paco Marí / Foto Marín
1950 | Peseta y media por acceder al andén

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:17

Todas esas escenas cinematográficas con conmovedoras despedidas en el andén de una estación con un tren alejándose no serían posibles ahora, en que está prohibido ... acceder a los andenes sin billete. Antaño sí, pero con un detalle poco romántico: había que pagar.

