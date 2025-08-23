Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bailando en la yeguada de Lore-Toki. Vicente Martín / Photo Carte
La calle de la memoria

1945 | El rentista obeso que bailó y bailó...

Don Roberto llevaba años peleando con su sobrepeso. Se había dado por vencido cuando vino a pasar unos días a San Sebastián, donde «se dio a la danza con frenesí para olvidar su desgracia». ¿Adivinan lo que le ocurrió?

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:27

Antaño se bailaba mucho. Acudir a los bailes era un modo habitual de hacer vida social... y de practicar ejercicio.

A esta segunda faceta se ... refería el cronista de sociedad de EL DIARIO VASCO Ángel Azcona en un artículo con aroma a cuento, que apareció el 23 de agosto de 1945 y recuperamos ochenta años más tarde...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  5. 5 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  6. 6 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  7. 7

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  8. 8

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  9. 9

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  10. 10 Nuevo cierre de una tienda de ropa en el centro comercial Urbil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1945 | El rentista obeso que bailó y bailó...

1945 | El rentista obeso que bailó y bailó...