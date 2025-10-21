1935 |Donostia, incomunicada durante horas
Año 1935 ·
San Sebastián
Martes, 21 de octubre 2025, 06:29
Un episodio olvidado para la calle de la Memoria de hoy. Hace noventa años, en plena Segunda República, hubo unas horas durante las cuales «Donostia ... quedó completamente incomunicada del resto de la Península», escribieron en 'El Día' el martes 22 de octubre de 1935. Incomunicada por teléfono, se entiende. Entonces lo contaron así...
«Próximamente a las siete de la mañana del domingo, en el punto conocido por el nombre de 'Galarreta' entre Oriamendi y Hernani, en la bifurcación por donde precisamente pasa el cable de la red telefónica de la Compañía Nacional de un extremo al otro de la carretera, unos desconocidos abrieron un hoyo bastante profundo y con un instrumento que bien podría ser un picachón o una hacha cortaron el cable aunque no del todo».
Hace noventa años, un sabotaje de la red telefónica en la zona de Galarreta dejó a San Sebastián sin posibilidad de hacer o recibir llamadas. «La avería era de tal importancia que se tardó varias horas en restablecer las comunicaciones con toda normalidad»
Los del picachón dejaron el cable telefónico maltrecho, con lo que pronto quedó inservible...
«En un principio –escribían en el periódico nacionalista 'El Día'–, aun cuando con bastante dificultad, pudo comunicar, pero a medida que caía agua el cable fue inutilizándose, llegando un momento en que Donostia quedó completamente incomunicada del resto de la Península».
Técnicos de Bilbao
El problema movilizó a los técnicos de Telefónica de San Sebastián y Bilbao...
«Desde la Central de la Compañía Telefónica salieron algunos mecánicos para observar la avería y tratar de arreglarla, encontrando ésta en el punto indicado, a unos seis kilómetros de Donostia».
«Más tarde se avisó a Bilbao desde donde salieron también algunos mecánicos para reparar la avería, pero ésta era de tal importancia que se tardó varias horas en restablecer las comunicaciones con toda normalidad».
En su momento no se conocieron detalles sobre el autor o autores del sabotaje de Galarreta...
«Una pareja de la Guardia civil permaneció durante todo el día de ayer prestando servicio en el mencionado punto y parece ser que, por las averiguaciones que se han realizado, un individuo dijo que en la mañana del domingo vio detenerse en el sitio donde fue descubierta la avería a un automóvil durante mucho tiempo, pero no supo dar más detalles relacionados con este asunto».
A Tolosa, sí
Curiosamente, nueve décadas atrás durante horas no pudo llamarse por teléfono desde nuestra ciudad a ninguna parte, con la excepción en ocasiones de Tolosa y Bilbao...
«Como decimos anteriormente, hubo momentos en que fue absoluta la incomunicación de Donostia con el resto de la Península, pudiéndose aprovechar únicamente dos circuitos para comunicar con Bilbao y Tolosa, dando paso a las comunicaciones por la red del Teléfono Provincial».
