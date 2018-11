Matin Berasategui: «Cada estrella nueva que llega me emociona como la primera» Martin Berasategui, feliz con sus diez estrellas Michelin. / Mitxel Ezquiaga El chef se declara orgulloso «por saber formar equipos». «Mi secreto es el trabajo...y la cabezonería», dice MITXEL EZQUIAGA Lisboa Miércoles, 21 noviembre 2018, 23:14

«Me he quedado paralizado, con una mezcla de emociones difícil de explicar: felicidad por hacer historia en la cocina, agradecimiento a mi familia y a mis equipos, orgullo de haber llegado hasta aquí a base de trabajo y cabezonería...». Cuando Martín Berasategui confirmó ayer que lograba dos nuevas estrellas y sumaba un total de diez, batiendo todos los récords de la gastronomía española, se puso a temblar como un niño. No es literatura: algunos pudimos verlo de cerca. Lágrimas, abrazos, bromas y, por supuesto, mucho grito de «garrote» fue la respuesta de sus compañeros de profesión.

- ¿Qué sensaciones vive en un día tan especial?

- Sobre todo felicidad. Cada estrella emociona tanto como la primera. Recibí la primera en el Bodegón Alejandro, un sótano de la Parte Vieja, y aquello ya me pareció un milagro. Luego llegó la segunda, y la tercera, que es junto al Tambor de Oro uno de mis días más felices. Cada una de las diez estrellas es como una película, tiene su propia historia. Lograr la tercera en Barcelona fue otro hito. Siento que estoy haciendo historia, y lo digo como lo siento porque es el triunfo de un equipo. Yo siempre digo que «yo» soy nosotros.

- Nadie había conseguido una marca así. ¿Cuál es la fórmula Berasategui?

- No hay secreto. Hay mucho trabajo y cabezonería para seguir adelante en los momentos malos. Mis amigos me llaman «jabalí». Cuando tengo claro un proyecto y una idea nada me para. Mi mayor orgullo es haber sabido formar equipos. De Lasarte salen cocineros que encabezan con éxito mis proyectos por el mundo. Yo sufrí mucho para prosperar y quiero ayudar a los jóvenes. Confío en ellos y ellos en mí. Ahí está la fórmula.

«En un par de años cumplo 60 pero me veo con la energía y las ganas de un chaval»

- Aún no ha llegado a los 60 años pero está alcanzando todas sus metas. ¿No hay riesgo de que se aburra?

- ¡No! Yo me lo paso bien trabajando, es un disfrute. En la cocina, en los viajes, en las entrevistas, soy feliz. Cuando estoy en la cocina de Lasarte soy el tío más contento, como si estuviese de farra con mis amigos... aunque eso también intento hacerlo de vez en cuando. Quiero hacer muchas cosas más. En un par de años cumplo 60 pero me veo con la energía y las ganas de un chaval, quizás porque siempre estoy rodeado de gente joven. Eso me carga las pilas tanto como los paseos mañaneros por La Concha cuando tengo fiesta.

- La expansión de sus proyectos continúa.

- Acabamos de abrir, precisamente en Lisboa, el 'Fifty Seconds', y estoy impresionado por el local y el nivel que mi hombre de confianza aquí, Filipe Carvalho, le está dando desde el primer día. En los próximos meses abrimos en el hotel Tayko, en Bilbao, en el hotel Bless de Madrid (antiguo Velázquez) y también en Ibiza y Mallorca. Hay garrote para eso y para más.