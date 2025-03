«Luchamos para no tener que volver a celebrar este día»

Miles de personas han pintado de morado la Bahía de la Concha para celebrar el 8M en la manifestación convocada esta mañana en Donostia. ... Personas de toda el territorio se han acercado a San Sebastián para llenar sus calles y reivindicar los derechos de las mujeres. Es el caso de Sheila Santamaría, vecina de Errenteria, que ha acudido esta mañana a la manifestación porque «nos están matando».

Esta vecina errenteriarra tiene claro que «no es una celebración, sino una protesta para que no nos violen, para poder ir seguras por la calle, para no tener que estar avisándonos entre nosotras al llegar a casa y para que no se nos use cómo objeto para tener hijos». Sheila ha venido junto a sus hijos «para que vean que es un movimiento grande y que une a muchas personas», ya que «el feminismo se mama desde pequeños, desde la educación, tanto a las niñas para que tengan cuidado, como a los niños para enseñarles que 'no es no'».

Han sido muchos los jóvenes que se han sumado a la manifestación que empezaba a las 12.30 horas en el túnel de Ondarreta. Fatou Diawara y Wiki Majewska, de Urnieta, son parte del sindicato de estudiantes de su instituto, en el que «ha sido la primera vez en muchos años que no se ha llevado a cabo esta manifestación del 8M por falta de personas interesadas». Esto les ha sorprendido y «es una de las señales de que aunque hayamos luchado durante años, todavía nos quedan cosas por las que salir a la calle a luchar, no únicamente por las redes sociales». Cómo han hecho Nerea y Beñat, que se han unido para «luchar, además de por nosotras, por las mujeres que viven en países donde siguen sin tener derechos como el acceso a la educación». Siendo conscientes de que «los jóvenes tenemos un papel muy importante porque somos el futuro y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos».

«Tenemos un problema con la violencia»

Lo mismo piensa Fran, una de las integrantes de la Asociación de Mujeres de Intxaurrondo que se ha acercado al centro donostiarra esta mañana. «Es muy importante que los jóvenes salgan a la calle para no ir hacia atrás. Nosotras, siendo mayores, hemos podido conseguir todo esto y todo ese trabajo no puede ser en vano», comenta. Y es que «aún queda mucho por hacer», y aunque se haya avanzado desde que empezó la lucha y haya «muchos hombres que nos respetan y que saben convivir con las mujeres», sigue habiendo «otros que no lo hacen y a los que hay que mentalizarles, aunque no parezca que quieran».

Algo que también comparte Nahikari, de Madrid, que acompañada del gaditano Raúl, llevaba con orgullo un cartel en el que ponía 'Los hombres de verdad son feministas'. Raúl acompaña a Nahikari en esta marcha porque cree que «es importante que los hombres también estemos presentes en días como el de hoy, ya que somos responsables de esta lacra que es el machismo».

Confesando que «es un problema de los hombres, tenemos un problema con la violencia y con la ira que recae en las mujeres, en otros grupos...». Ambos han venido a la capital guipuzcoana para «dialogar, reflexionar, hablar y cuestionarnos absolutamente todo», además de salir a la calle para «denunciar los retrocesos que estamos sufriendo y toda la violencia que recibimos todas las mujeres a nivel físico, mental, social y laboral», explica Nahikari. Ha sido una mañana colorida, llena de gente, de carteles y de sentimiento de lucha. Aún así, sigue quedando «mucho por hacer» y seguirán luchando para que «no tengamos que celebrar este día, y podamos dedicarlo a disfrutar y a bailar por los bares».