«Llegué sin familia y ahora Usoa es como mi hermana»

Mohamed Aid Boussine luce una camiseta de la Real Sociedad, es amante de la tarta de queso vasca y juega al frontenis, deporte al que « ... cada vez es mejor». Se esfuerza por sentirse como en casa, pues hace tres años que no ve a su familia desde que les dejó atrás en su Marruecos natal para labrarse una vida mejor en Gipuzkoa. «Fue muy duro», admite tímido, pero siempre con una gran sonrisa. Hace apenas ocho meses conoció a Usoa Toledo y «desde entonces estoy mucho mejor y más contento», añade mientras mira a la que ha sido su 'mentora'. Ahora la considera «una hermana».

Mohamed y Usoa se conocieron gracias al programa Izan Harrera de SOS Racismo Gipuzkoa, una iniciativa que este año celebra su sexta edición bajo el lema 'Una amistad inesperada' y que busca mejorar las opciones de inclusión en igualdad de las personas migrantes o refugiadas a través de la mentoría social. «He vivido varios años en el extranjero. Sé lo que es llegar a un país nuevo e intentar encontrar tu sitio haciendo frente a los obstáculos. Mi experiencia terminó siendo positiva porque hubo gente que se acercó a ayudarme», admite la zarauztarra. Precisamente por ello, cuando volvió a Euskadi no dudó en apuntarse al programa y «devolver aquello que me dieron a mí estando fuera».

Así, tras el proceso de formación que ambos implicados tienen que seguir para asegurar que la conexión sea la más acertada, Usoa y Mohamed hicieron 'match' hace casi ocho meses. Desde este pasado octubre Mohamed, de 21 años, y Usoa, de 33, hacen por verse una vez a la semana. «Quedamos para tomar café y probar tartas de queso, que son mis favoritas», cuenta el marroquí. En unos meses termina un grado de cocina y «espero poder encontrar trabajo», cuenta animado y seguro. La gastronomía es una de sus grandes aficiones y una que practica con su nueva amiga Usoa. «La tortilla de patata y la paella son mis platos favoritos», añade.

Otro de los hobbies que comparten es el deporte. Sin duda, el favorito de Mohamed es el fútbol. Es todo un txuri-urdin y luce la camiseta con orgullo. ¿Su jugador preferido? «Nayef Aguerd. Tengo su camiseta firmada en casa». Pero desde que empezó a quedar con Usoa se ha atrevido con el frontenis, un deporte que «no conocía. Es bastante bueno, pero todavía le gano», reconoce ella entre risas.

«Una ayuda bidireccional»

Mohamed tiene ganas de ver a su familia. «Han pasado tres años», recuerda. «Cuando llegué a Gipuzkoa lo pasé muy mal, fue muy duro. Luego conocí a Usoa y ahora estoy mucho mejor, es como una hermana para mí», confiesa contento a la vez que asegura que «me gustaría conocer a más gente».

Por su parte, Usoa anima a los guipuzcoanos a unirse al voluntariado. «Gracias a Mohamed he aprendido a relativizar mis problemas y tener los pies en la tierra. Vivimos en un mundo con muchas distracciones y parece que estamos más conectados que nunca, pero creo que con amistades como esta te das cuenta de que no es así», reflexiona. «Le tengo que dar las gracias. Él también me hace mucha compañía, creo que es una ayuda bidireccional», insiste la zarauztarra.

Quienes deeseen sumarse o recibir más información pueden hacerlo a través del teléfono 943 32 18 11, escribiendo al correo izan.harrera@sosracismo.eus o a través de su página web, www.sosracismogipuzkoa.org.