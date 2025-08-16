Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios taxis llegan a la parada de la estación del tren de San Sebastián, donde aguardan clientes. Sara Santos

Las licencias de taxi bajan un 6% en Gipuzkoa y se estancan en Donostia en los 20 últimos años

La tendencia choca con el aumento de la población que ha tenido el territorio, un 7%, y el incremento del turismo en la capital, un 143%, en el mismo tiempo

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:01

Nunca ha habido tanta gente en nuestras calles. La población en los últimos 20 años ha aumentado un 7,1% en Gipuzkoa y un 3, ... 8% en San Sebastián. Tampoco se ha viajado tanto como ahora. La llegada de turistas se ha duplicado en el territorio en dos décadas, con un incremento del 105%, cifra que alcanza el 143% en la capital. En este tiempo han llegado más líneas y frecuencias de autobuses y de aviones, la ampliación del Topo o la implementación de redes de alquiler de bicicletas. En definitiva, más y mejores servicios públicos que, sin embargo, no han llegado a los taxis.

