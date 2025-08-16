Las licencias de taxi bajan un 6% en Gipuzkoa y se estancan en Donostia en los 20 últimos años

Nunca ha habido tanta gente en nuestras calles. La población en los últimos 20 años ha aumentado un 7,1% en Gipuzkoa y un 3, ... 8% en San Sebastián. Tampoco se ha viajado tanto como ahora. La llegada de turistas se ha duplicado en el territorio en dos décadas, con un incremento del 105%, cifra que alcanza el 143% en la capital. En este tiempo han llegado más líneas y frecuencias de autobuses y de aviones, la ampliación del Topo o la implementación de redes de alquiler de bicicletas. En definitiva, más y mejores servicios públicos que, sin embargo, no han llegado a los taxis.

El número de licencias totales no ha variado en San Sebastián e incluso ha descendido en el cómputo global del territorio. Hace 20 años había 659 licencias de taxis que tenían permitido operar entre localidades en Gipuzkoa, según datos ofrecidos por el departamento de Movilidad y Turismo de la Diputación, la institución competente de tramitarlas. Son la gran mayoría de las licencias existentes, ya que el resto pertenecen a los taxis que tan solo pueden trabajar en un solo municipio. La última actualización de este dato a nivel territorial, que corresponde a este mismo 2025, señala que en Gipuzkoa hay 621 licencias de taxis intermunicipales, lo que supone un 5,7% menos que hace veinte años.

En San Sebastián la situación no cambia demasiado. En 2005, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), había 308 licencias de taxis. Después de dos décadas y del 'boom' del turismo, la cifra no ha variado. Sigue en 308.

La cantidad de taxis operativos en Donostia y Gipuzkoa choca con el incremento que ha experimentado la demanda. Hay más habitantes y usuarios potenciales del taxi y más personas que llegan desde fuera a participar en congresos, asistir a actos culturales o simplemente de vacaciones, pero la oferta sigue siendo la misma, o incluso inferior. Hace 20 años había un taxi por cada 1.038 guipuzcoanos y uno por cada 1.180 turistas que se alojaron en un hotel del territorio, mientras que en la actualidad ese reparto se ubica en un taxi por cada 1.180 habitantes –142 personas más– y un vehículo por cada 2.531 viajeros, más del doble.

En San Sebastián, en 2005 había un taxi por cada 594 donostiarras y uno por cada 1.375 turistas, mientras que en la actualidad son un taxi por cada 616 habitantes –22 más– y uno por cada 3.343 turistas, 2,5 veces más que hace dos décadas. Según los datos del INE, en las capitales de provincia de todo el Estado la media se sitúa en un taxi por cada 540 habitantes, por lo que la oferta en Donostia está por debajo de esa media. Además, hay que tener en cuenta que no todas esas 308 licencias están activas y en circulación.

¿Más licencias en el horizonte?

Vistos los problemas y quejas recurrentes que la ciudadanía y los viajeros tienen para hacerse con un taxi, con largas colas en hora punta en el Boulevard o en sitios estratégicos como la estación de trenes y autobuses, el Ayuntamiento donostiarra ha movido ficha recientemente promoviendo una Zona de Régimen Especial (ZRE) del Taxi para Donostialdea en la que los 308 taxis de la ciudad y los 118 de diez municipios próximos –Usurbil, Lasarte-Oria, Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga, Errenteria, Pasaia, Lezo y Oiartzun– pueden operar en el resto de localidades en días y horas punta prefijados por cada municipio. En la práctica eso supone que la disponibilidad de vehículos en los momentos de más demanda en estas once loclaidades asciende a 426 taxis.

Además, visto que los taxistas han pedido tres años para valorar el impacto de esta medida, un plazo que el alcalde de Donostia Eneko Goia considera «excesivo», la concejalía de Movilidad encabezada por Olatz Yarza ha abierto la puerta a ampliar el número de licencias en San Sebastián. «El servicio del taxi no es el que debería», expresó la edil hace un mes. «Si no se dan los resultados esperados, el único mecanismo con el que contamos para tratar de mejorar el servicio es sacar más licencias al mercado», pero apuntó que «si en el tiempo administrativo para sacar esas nuevas licencias el servicio de la zona común mejora, no sería necesario activar esta opción».

La doble cara de Uber y Cabify

Donostia ha tomado la decisión de activar el proceso para conceder nuevas licencias a la vista de que tampoco la Diputación autoriza que operen taxis bajo licencia de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), vía por la que entran en el mercado empresas presentes en otras ciudades como Uber y Cabify. De hecho, ha denegado más de cinco mil solicitudes de este tipo.

La demanda de no pocos usuarios de que Uber o Cabify lleguen a Donostia suele estar relacionado con la facilidad que supone coger estos vehículos en otras ciudades o países. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y de Oxford, ni Uber ni Cabify garantizan el salario mínimo a sus conductores –con 40 horas semanales–, teniendo estos que alargar su jornada para poder alcanzar un sueldo digno. 'Business Insider', medio online especializado en información económica, señala en un informe que los sueldos fijos de los conductores de Uber rondan los 1.300 euros, pero que para obtener ingresos adicionales deben llegar a facturar 3.500-4.000 euros mensuales.

Gipuzkoa, en la línea de lo que marca Euskadi, mantiene como criterio el ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis. A finales del año pasado existían 193 licencias VTC en el País Vasco, 30 de ellas en Gipuzkoa. No son Uber ni Cabify, sino empresas como Suital o Vallina, que tienen un modelo de negocio dirigido a servicios 'premium' con reserva previa y que se dirige a un público distinto al de los taxis.