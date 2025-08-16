«Coger un taxi en San Sebastián es más difícil que en otras ciudades» La escasez de oferta en la capital de Gipuzkoa despierta quejas en los usuarios, cuya espera es «más larga que el trayecto», aseguran

Pablo Campano San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 00:01 Comenta Compartir

En Donostia, la escasez de taxis se nota en algunos momentos puntuales en las zonas más bulliciosos de la ciudad. En la parada del Boulevard, por ejemplo, estas fechas suelen registrarse largas colas, compuestas tanto por donostiarras como por turistas, que llegan apresurados desde restaurantes y comercios. Los taxistas prácticamente tienen que hacer malabares para atender a toda esta demanda a tiempo.

Frente a la estación de tren, la escena es similar cuando llega algún tren. Entre maletas y mochilas, se percibe la impaciencia generalizada, y se escuchan conversaciones sobre cómo conseguir un taxi o cómo se podría aumentar el servicio actualmente, mientras los vehículos se detienen solo unos segundos antes de volver a ser ocupados y continuar con su labor.

La llegada de trenes y autobuses cargados de pasajeros hace que en dicha parada se formen «colas especialmente largas casi todos los días», constatan los trabajadores de la estación. Eso es exactamente lo que sucede cuando los pasajeros de un Alvia procedente de Madrid llegan a su destino, que estos días está siendo la estación de autobuses, debido a las obras en que se llevan a cabo en la red ferroviaria para permitir la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) hasta Irun.

Es un mediodía de agosto como cualquier otro en la parada de taxis de la estación. La primera en la fila es Arina González, que ha llegado a Donostia desde Azpeitia. «Es la primera vez que voy a coger un taxi en San Sebastián», advierte para dejar constancia de que no puede valorar el servicio. No ha tenido excesiva mala suerte. Tras 5 minutos de espera aparece un taxi para recogerla.

Otra primeriza en la cola es Rosario Fernández, que visita la ciudad por primera vez. Lamenta que «nos ha costado encontrar la parada y no sabíamos cómo llamar al radiotaxi. A ver si conseguimos llegar a nuestro alojamiento pronto, porque hemos oído que tardan en venir».

Las críticas son más duras entre los clientes habituales. Más aún si se trata de los propios donostiarras. Uno de ellos, que elude dar su nombre, aguarda un servicio tras llegar desde Madrid, donde reside en la actualidad. Recalca que «en San Sebastián el taxi está mal. Soy de aquí, pero es que ves Madrid y no hay punto de comparación». Su afirmación provoca una cadena de asentimientos entre los presentes, muchos de los cuales coinciden en que permitir operar a plataformas como Uber o Cabify podría aliviar la falta de taxis disponibles.

Pero no todos ven la misma salida. Noa Arriola, que dice haberlo comentado con algunos taxistas que conoce, cree que la solución no pasa por permitir la entrada de estas empresas en la ciudad. «Seguramente colapsaría todo. La clave, a mi parecer, sería conceder más licencias de taxis desde el Ayuntamiento».

La última de la fila es una joven de nombre Carla Fali. Vista su posición en la espera, se lo toma «con calma». Asegura estar «acostumbrada a tener que esperar» y aporta un ejemplo «cotidiano» en la ciudad. «A veces estás en la parada y tienes que esperar mucho tiempo. El otro día, al salir de mi gimnasio, que está en Gros, estuve esperando junto a una mujer y su hija durante más de veinte minutos. Al final, acabé desistiendo y tuve que llamar a mis padres para que vinieran a recogerme».