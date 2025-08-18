La AP-8 registra ocho kilómetros de retenciones a la altura de Irun en sentido Baiona

La gran afluencia de vehículos de este lunes por la tarde está provocando al menos ocho kilómetros de retenciones en el kilómetro 0 de la ... AP-8 en Irun sentido Baiona. El embotellamiento ha empezado hacia las 16.00 y conforme pasan las horas las colas continúan incrementándose.

Según ha explicado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, las colas no tienen otra causa que la gran afluencia de vehículos que han coincidido en la carretera guipuzcoana esta tarde.

Las retenciones, que sumaban tres kilómetros hacia las 17.00 de la tarde, han alcanzado los 8 kilómetros a las 18.00, por lo que sólo queda esperar que el con el tiempo se disuelva la situación de embotellamiento. Se recomienda extremar la precaución en la zona hasta que el tráfico vuelva a la normalidad.

Ampliar Las retenciones han llegado hasta la avenida Letxumborro.

El embotellamiento en la AP-8 está afectando también a la zona céntrica de Irun, caso de la avenida Letxumborro, que se encuentra con retenciones debido a la importante afluencia de vehículos. Apenas hace una semana la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, anunció un dispositivo especial de tráfico con el fin de mitigar en la medida de lo posible las retenciones y afecciones de tráfico que puedan producirse en la ciudad debido al gran número de vehículos que regresan de las vacaciones.