Tres accidentes en solo hora y media complican el tráfico en la A-15 entre Hernani y Donostia
El primer siniestro se ha producido pocos minutos antes de las ocho de la mañana y un conductor ha sido trasladado al Hospital Donostia
A. I.
Lunes, 18 de agosto 2025, 10:19
La circulación está siendo complicada en la A-15 entre Hernani y Donostia por tres accidentes ocurridos en un plazo de tan solo hora y ... media. El primer siniestro ha tenido lugar pocos minutos antes de las ocho y media de la mañana. Una autocaravana y un turismo han colisionado, ocupando parte de la calzada. Se han producido retenciones y en la cola un vehículo ha sufrido un siniestro. Alrededor de las 9.30 se ha producido un tercer choque con un automóvil implicado.
Al lugar se ha desplazado una ambulancia y el personal sanitario ha atendido a varios conductores, pero solo uno de ellos ha sido finalmente trasladado al Hospital Donostia, según ha informado el Departamento de Seguridad, que ha añadido que se están produciendo retenciones puntuales y que el tráfico es regulado por agentes de la Ertzaintza. Las grúas trabajan en la retirada de los vehículos accidentados para que se pueda normalizar la circulación en ese punto.
Por otro lado, la colisión esta mañana de dos vehículos en el alto de Zudugarai, en la N-634 a la altura de en Aia ha afectado al tráfico en dirección Zarautz.
En actualización
