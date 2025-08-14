Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cabezudo de Karlos Arguiñano.

El divertido doble de Karlos Arguiñano que anima la Semana Grande de Zarautz

El cocinero y presentador de televisión guipuzcoano ha sorprendido a sus seguidores en redes con una divertida fotografía con motivo de las próximas fiestas de la localidad

M. S.

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:46

«Mi cabezudo y yo esperamos que disfrutéis a tope de estos días», ha bromeado con su característico humor Karlos Arguiñano en su última publicación de Instagram. Y es que el cocinero y presentador de televisión guipuzcoano ha sorprendido a sus seguidores en redes subiendo una divertida e inesperada fotografía con motivo de las próximas fiestas a las puertas de la Semana Grande de Zarautz.

En la fotografía, tomada por Mikel De Las Heras, puede verse al doble del cocinero de 76 años, un cabezudo fácilmente reconocible por el atuendo de chef, además de su sonrisa y facciones tan características. Incluso incluye su célebre logo del pájaro sujetando perejil con su pico.

Y es que los niños y niñas deberán andar al tanto porque el cabezudo de Karlos Arguiñano saldrá todos los días de la Semana Grande de Zarautz, que se está celebrando hasta este domingo 17 de agosto. El simpático doble saldrá cada jornada junto al resto de Gigantes y Cabezudos por la localidad zarautztarra y perseguirá a los más txikis mientras suena la música de los trikitilaris.

Karlos Arguiñano y la Semana Grande de Zarautz

La publicación ha recibido varios 'me gusta', al igual de comentarios diciendo que «qué simpático cabezudo», mientras que un usuario iba más allá y preguntaba si era el cocinero quien iba dentro, destando las risas de todos los seguidores del cocinero.

Y es que los Gigantes y Cabezudos son los protagonistas de las fiestas de cualquier localidad. En esta ocasión, la de Zarautz, una celebración que tanto zarauztarras como visitantes viven con muchas ganas y en las que destacan las regatas de traineras y los conciertos del malecón.

