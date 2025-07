Un juzgado de Donostia anula la exclusión de la OPE de dos cuidadoras de una residencia por no acreditar el perfil de euskera Las trabajadoras excluidas acumulan «hasta 19 años de antigüedad con contratos temporales y 10 en euskaltegis intentando conseguir el B2»

O. O. G. San Sebastián Lunes, 21 de julio 2025, 14:43 Comenta Compartir

El Juzgado número 3 de Donostia ha anulado en primera instancia la exclusión de dos trabajadoras de la residencia pública Egogain de Eibar por no ... acreditar el perfil de euskera, según ha notificado este lunes el sindicato CCOO. Las empleadas llevaban «hasta 19 años con contratos temporales, y hasta 10 años en euskaltegis intentando acreditar el perfil y sin opciones para estudiar euskera en horario laboral por ser interinas», añade la central. Las recurrentes habían sido excluidas, por no tener el perfil lingüístico B2 oral y escrito, que era obligatorio en el 100% de las plazas ofertada. Aunque «son capaces de atender en euskera», no tienen el nivel de redacción B2 avanzado, requisito que «no resulta imprescindible para su trabajo», donde «habitualmente» trabajan «en grupos de tres o cuatro trabajadoras por turno y planta».

A través de un comunicado, CCOO defiende que «los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas». En este sentido, señala que, según el artículo 25 del Decreto 9/2024 del Gobierno Vasco, «el índice de obligado cumplimiento para la Diputación de Gipuzkoa en este momento es del 63% de plazas perfiladas, que debe atender al entre 20% y 30% de ciudadanía que opta por el servicio en euskera». Sin embargo, matiza la nota, la OPE recurrida «exigía el perfil en el 100% de las plazas ofertadas». Estas dos trabajadoras han ganado ya este juicio y, junto a otras cinco cuidadoras más, ya presentaron recurso a su exclusión final de la OPE de Estabilización, aunque todavía no hay sentencia del mismo. La central sindical denuncia «especialmente la insistencia de la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por el PNV, en seguir vulnerando la normativa lingüística del propio Gobierno Vasco, que una y otra vez está vulnerando los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores». Asimismo, «frente a esta política lingüística excluyente y segregadora contra personas que no saben euskera, o lo entienden pero no lo hablan, o lo hablan pero no consiguen el título de perfil», el sindicato propone e en su comunicado «una política alternativa basada en la gratuidad de los euskaltegis, liberaciones también para el personal interino y de subcontratas, nuevas formas de acreditación sin macroexámenes, y el reconocimiento oficial de los perfiles solo orales y los de solo comprensión».

