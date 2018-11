Juan Martínez de Irujo: «No me sale el euskera, pero nunca le he dicho a nadie que me hable en castellano» Juan Martínez de Irujo, en el Navarra Arena de Pamplona. / J. A. GOÑI Expelotari profesional y belarriprest Se ha apuntado al Euskaraldia en el Valle de Aranguren, aunque reconoce que «por un problema de vergüenza solo me suelto en casa con mi pareja y mis hijas» GAIZKA LASA Domingo, 25 noviembre 2018, 08:54

Cualquiera lo diría con el desparpajo y la expresividad que exhibía en el frontón, pero Juan Martínez de Irujo (Ibero, 1981) personifica la timidez cuando el tema de conversación gira en torno al euskera. Su ejemplar receptividad ante este idioma cuando se trata de escuchar y dejar hablar contrasta con su parquedad de palabra. «Soy belarriprest», recuerda cada vez que se le echa alguna dejada para moverle de sitio en la entrevista. Pero nada. Ni un tanto concede. Como en el peloteo de pregunta en euskera y respuesta en castellano se siente cómodo, aplicamos a rajatabla la filosofía del ejercicio social en el que vivimos inmersos.

- Zuk ere Euskaraldiarekin bat egitea erabaki duzu orduan.

- Sí. Pero yo soy belarriprest. Pregunta tranquilo en euskera pero ya lo siento, yo te voy a contestar en castellano.

- Kontaiguzu ba nolatan erabaki zenuen izena ematea.

- Los organizadores del Euskaraldia del Valle de Aranguren me preguntaron a ver si quería colaborar en la campaña del evento, saliendo en las fotos con las letras y todo eso. A partir de ahí, pregunté, me enteré de qué iba el tema y vi que uno de los dos perfiles de participante se adecuaba bastante bien a mí. Y como me animaron, me pregunté: ¿Por qué no?

- Eta? Zergatik ez?

- No cuesta nada y a mí todo lo que sea ayudar al euskera me ha parecido bien siempre. Cuando he tenido la oportunidad, lo he hecho.

- Animatu egin zaituztela esan duzu. Zeinek animatu zintuen?

- Primero, los que organizaban el Euskaraldia y, después, la mujer y las hijas. Ellas querían que participara en la iniciativa.

- Euskaraldi betean gaude. Nola daramakizu esperientzia?

- Todos sabéis que el mayor problema que tengo con el euskera es la vergüenza a hablar. No me sale. Yo invito a todo el mundo a que me hable en euskera, pero cuando hay que dar el salto...

«Cuando ganamos el Parejas, Eulate respondió a ETB en euskera y ya siempre lo hace. Yo aún no»

- Norekin hitz egin duzu euskaraz egun hauetan?

- No, no. Solo hablo euskera en casa, sobre todo con las hijas, que van a la ikastola y lo hablan bien, y con la mujer, que también sabe. Pero en la calle, ni un poquito. Nada de nada. Si los niños me dicen algo en la escuela de pelota a la que voy, igual suelto alguna palabra. Pero me cuesta mucho.

- Ez da hainbesterako izango.

- Que no, que no. Con los chavales que entreno en la escuela de pelota, igual intercambio alguna palabra que otra, pero nada más. Me cuesta mucho.

«La mayoría de chavales que entreno habla en euskera y a veces les dedico alguna palabra»

- Pilota eskolako ume horiek euskaldunak al dira?

- Sí ,sí, la mayoría vienen hablando euskera. Y cada vez más. Entreno en la escuela Elkar Pelota, en Inmarcoain y Etxarren. Tengo unos 55 chavales de entre 6 y 16 años. En esas edades cada vez se está extendiendo más el euskera, también aquí en Navarra, porque lo estudian en el colegio.

- Eta? Txapeldunen bat ikusten al duzu epe luzera?

- Bueno, son jóvenes. Hay de todo. Lo importante es que vienen a gusto al frontón y con ganas. No hay ninguno al que no le guste. Me motiva esa ilusión que muestran. Y eso contagia.

- Barkatu elkarrizketaren gaiari heltzea baina, ez al dizute euskara ere kutsatzen?

- Bueno. Nunca a nadie le he dicho que me hable en castellano. Eso lo respeto. Pero ya te digo que no me sale hablar.

- Ez al diozu zure buruari erronkarik jartzen hamaika egun hauetarako?

- No. No me pongo ningún reto especial porque lo que quiero es estar cómodo hablando con la gente. Y si me cuesta... Insisto, me he apuntado como belarriprest. Yo no soy un ahobizi.

- Baina solasa ldia oso ondo jarrai-tzen duzu. Dena ulertzen duzula ikusten da.

- Bueno, depende a quién, le entiendo bastante bien. Estuve tres años estudiando en el euskaltegi de AEK en Pamplona cuando era pelotari profesional. Los que me conocen bien y saben la actitud que tengo con el euskera, me hablan en euskera. Y cada vez se habla más, sobre todo por parte de los jóvenes. Yo siempre intento seguir la conversación, aunque sea respondiendo en castellano.

- Pikutara bidaliko didazu akaso baina, egunen batean ez al zenuke saltoa ematen saiatu behar?

- Mira, aunque siempre me ha costado mucho, nunca he mandado a nadie a paseo por insistirme con el euskera...

- Lasaiago geratzen naiz.

- ... Y en cuanto a lo otro, es verdad que puede que haya un día en el que me suelte. Te contaré un ejemplo cercano. En la final del campeonato de parejas que gané con Eulate, me vino el periodista de ETB Koldo Aldalur y me entró en euskera. Yo le contesté en castellano. En cambio, Eulate le siguió en euskera. Y yo estudiaba con el. Íbamos juntos a clase. Para él fue el momento de romper el hielo. A partir de ahí siempre habla en euskera.

- Pilota munduan ere euskara ikasiko zenuen ba.

- Sí, por supuesto. Soy de los pocos que no hablo euskera en el mundo de la pelota, pero no es porque no quiera sino porque no lo he aprendido de pequeño y luego es difícil coger esa soltura. Me dan envidia los que hablan bien. Siempre me ha gustado entrar en el vestuario, escuchar a los demás y hacer un esfuerzo por seguir la conversación y aprender.

- Pilotariren bat izan al duzu bereziki mintza lagun? Eta norbait topatu al duzu ezer ulertzen ez diozuna?

- No. No he tenido un interlocutor preferido ni nada de eso. Todos en general. Y en lo de entender o no, me suele pasar cuando veo la tele. Por ejemplo, cuando en la ETB-1 pongo 'Herri Txiki, Infernu Handi', depende de dónde se desarrolle el programa y cuál sea el protagonista que sale hablando, igual no entiendo nada. Tengo que andar preguntando a mi mujer lo que están diciendo para seguir el hilo.

- Aipatu duzun saioaren harira... Humore onez zaudenean ere ez al zaizu ateratzen?

- Qué va. El estado de ánimo no tiene nada que ver. Hombre, igual si estás alegre porque te has tomado algún vino de más, chapurreas un poco más. Pero nada más.

- Eta hamaika egun hauek buka-tzen direnean ere berdin jarraituko duzula uste al duzu?

- Yo creo que sí seguiré igual. Ir por ahí y escuchar hablar euskera no me incomoda. Al revés. Pienso que la cultura la tenemos que cuidar. Pero yo voy a seguir igual porque me cuesta mucho hablar.

- Binakako txapelketaren inguruan euskaraz pronostikoa emango al zeniguke?

- No voy a decir nada en euskera. Y menos así en frío.

- Bale motel. Eta aizu, nola jakingo dute hainbeste ezagutzen ez zaituztenek zuri euskaraz zuzen-tzea nahi duzula. Non daukazu belarriprest txapa?

- Pues no he tenido tiempo todavía. Quiero ir a recogerla, porque he estado de lo más liado. De verdad.

- Pilotari profesionala zinenean baino lotuago bizi zarela ematen du. Hainbeste zeregin al dituzu?

- Vivo mucho más ocupado que cuando estaba en activo. ¿En qué? Entre las hijas, la escuela de pelota y compromisos de todo tipo.