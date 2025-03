Comenta Compartir

Me topo con una foto oficial de Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander. No un foto casual de la financiera yendo a comprar ... pan, sino una muy pensada por su equipo de marketing e imagen. Y ahí está ella con una chaquetita corte chanel de pata de gallo en tres tonos, blusa azul y pañuelo en nudo al cuello, en estampado multicolor. Mira que no tendrá ella chaquetas, mira que no tendrá un vestidor repleto de pañuelos, fulares y pañuelillos. Pues la señora ha combinado estampados sin orden ni concierto y me deja, precisamente, desconcertada. Definitivamente, está permitido mezclar todo, diseños y tonalidades a lo loco. Vía libre. Nada de marrón con beige o gris con rosita. Libertad.

Y como tengo mucho morro vengo a hilar esta simpática aportación libertaria de mi artículo con la columna que escribió hace unos días Michel Serra, afamado articulista del periódico La Reppublica, sobre la Europa que vive tiempos convulsos. De este articulo salió un llamamiento público a una manifestación no partidista para reafirmar los valores de la UE. Miles de personas, unas 50.000, se concentraron en la Plaza del Popolo de Roma el sábado a favor de la democracia y de la paz, solo con banderas azules. Todo por la columna de ese colega. «Europa no es un concepto abstracto. Es la salvación. Recordémoslo cuando rechazamos a los migrantes», se dijo desde el palco. Lo apoyo, como también la libertad estilística en los estampados, o sea.

