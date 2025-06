Hoy empiezan los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). La de 2025 se anuncia como la selectividad más difícil en años. ... Llamada PREU, COU, EBAU y EVAU, nunca se les dio a los aspirantes a universitarios tanta cera, tanto mimo, tanto rezo comunitario y atención mediática.

Pobrecitos, decimos, muy solidarios. También, paralelamente, decimos qué pobrecitos al escuchar en la tele a dos jóvenes que aspiran a ser pareja (First Dates): ¿De dónde eres? ¿De Gerona? ¿Eso es Andalucía?. El chico, gerundense, se sorprende bastante. ¿Y tú? ¿De Castellón? ¿Está en Castilla, no? Sin inmutarse –«los mapas no los llevo bien», dice ella– pasan a cenar acompañados por Carlos Sobera.

La dificultad de la PAU de este año estriba en ejercicios de carácter competencial, o sea, deben disertar sobre temas que no son estrictamente «de clase». Por eso yo les voy a dar un chivatazo. Les va a tocar algo sobre declaraciones del que fue presidente uruguayo Pepe Mujica. Por ejemplo: «El peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y defiende a quien les hace pobres a los dos».

Puede caer la polémica entre Trump y Bruce Springsteen. Uno dijo que EEUU tiene una Administración corrupta e incompetente; el otro calificó al cantante como «más tonto que una piedra». Otra posibilidad, que sería la más difícil, la más de «ir a pillar», es un análisis sobre la última de Ayuso: «¿Por qué estigmatizan las cañitas? Pues sí, nos gusta la alegría, las terrazas, las cañitas…».