«Israel nos secuestró de manera ilegal pero que Greta estuviera a bordo hizo de escudo»

Sergio Toribio se comunica con la prensa a través del teléfono de su madre, pues cuando los militares israelíes asaltaron, de manera «ilegal y en ... aguas internacionales», el velero de la coalición humanitaria Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo impuesto sobre la Franja, confiscaron los móviles de los doce activistas a bordo. Entre ellos estaba el activista donostiarra.

Toribio, responsable del mantenimiento mecánico del velero Madleen, lleva once años como activista militante y, aunque hace años que se sacó el título de mecánico naval, ahora está ampliando sus estudios en Pasaia, en elcentro FP Blas de Lezo. Fue a través de un mensaje de WhatsApp como se unió a la activista sueca Greta Thunberg y a otras diez personas a bordo de la flotilla Madleen en este trayecto con destino a Gaza. Al menos, ese era el objetivo antes de que el proyecto se viera frustrado por los militares israelíes. Eso sí, no fue una sorpresa que les impidieran pasar la Franja de Gaza. Este desenlace era el que más barajaban.

«Estábamos en duda entre que nos atacasen o no», confiesa el donostiarra, pues recuerda que «han atacado la sede española de Médicos del Mundo». El buque Conscience, también de la Flotilla de la Libertad, fue bombardeado hace apenas un mes en aguas internacionales, a dos millas de Malta.

El velero de 18 metros de eslora comenzó su travesía desde el puerto italiano de Catania el pasado 1 de junio y, tras siete días de ruta por el mar Mediterráneo, se produjo el asalto de las tropas hebreas, a unas 150 millas náuticas de Gaza. Esto es, a unos 280 kilómetros. «Primero fueron unos drones los que empezaron a sobrevolarnos. Después rociaron sobre nosotros un químico. No sabíamos lo que era irritante o tendría efectos a largo plazo», relata Toribio con detalle.

«Merece la pena jugársela»

«En menos de media hora nos asaltaron 12 militares armados hasta los dientes con armas automáticas, escopetas... No nos amenazaron ni nos levantaron la voz, pero solo con verlos ya te intimidan», insiste mientras subraya que «nosotros somos pacifistas, no estábamos haciendo nada ilegal y no llevábamos nada ilegal a bordo». Eso sí, confiesa que «ir con Greta Thunberg y Rima Hassan –eurodiputada francesa– era como ir con un pequeño escudo». En parte, según el donostiarra, fue la presencia de estas dos actividas lo que hizo que «se portaran como se portaran, porque han sido demasiado correctos. Han intendado quedar como los buenos, dándonos de comer, de beber... e intentando hacer que nosotros parezcamos los malos, que hemos intentado entrar a un país –por Israel– al que ni si quiera teníamos intención de entrar». Antes de comenzar la travesía, «entregamos el plan de ruta a las autoridades italianas en Catania. Nosotros no queríamos ir a Israel para nada, ni a sus aguas ni a sus bases inventidas, ni a sus zonas militares», recalca. «Nos atacaron ilegalmente, nos secuestraron en aguas internacionales, nos obligaron a ir a un país que no estaba en el plan de ruta... Fue un ataque pirata. Nuestro destino era uno de los tres puertos que hay reconocidos internacionalmente en Gaza».

Tras ser detenidos, cuatro miembros de la tripulación, entre ellos Toribio y Greta Thumberg, aceptaron irse de Israel. El donostiarra llegó la madrugada de este martes al aeropuerto de El Prat en Barcelona. De los ocho restantes, «algunos fueron soltados el jueves, pero como Israel atacó Iran sin avisar, cerraron los aeropuertos y los han devuelto a la prisión de Givón» en Israel, cuenta apenado. Pero a pesar de todo el miedo y la incertidumbre, Sergio Toribio lo tiene claro y, aún sabiendo el peligro que corría «merece la pena jugársela». Y lo seguirá haciendo. Ya está manteniendo conversaciones para sumarse a otra expedición, siempre pidiendo «el fin de este genocidio».