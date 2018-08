«Es injustificable», dice el abogado de Boza sobre su robo Sábado, 4 agosto 2018, 08:12

Agustín Martínez, abogado de Ángel Boza, el miembro de 'La Manada' detenido por robar unas gafas y por atropellar a un vigilante e intentar arrollar a otro, dijo ayer que el joven ha cometido «un error absolutamente injustificable». En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados de Sevilla, Martínez calificó la actitud de su cliente de «incomprensible», ya que los integrantes de 'La Manada' querían mantener un «perfil bajo» y ahora vuelven a estar en el foco mediático. El letrado aseguró, además, que la actuación de Boza no sentó nada bien al resto de integrantes del grupo, que pretendían «incorporarse a la normalidad» y que daña aún más la imagen de estos individuos. Por ello, quiso recalcar que la «responsabilidad sólo le atañe a él». Martínez señaló que, según Ángel Boza, no quiso atropellar a nadie y que «no embistió de forma alguna a los vigilantes de seguridad» como parece desprenderse del auto. El joven integrante de 'La Manada', que sigue actualmente en prisión, tendrá que testificar el domingo día 12. Por otra parte, el resto de miembros de 'La Manada' acudieron ayer a firmar a los juzgados de Sevilla. Jesús Escudero aseguró no haber hablado con Ángel Boza.