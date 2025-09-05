Ingresa en prisión un ladrón reincidente por robar en una vivienda de Irun mientras sus dueños dormían El joven de 23 años, con una decena de antecedentes, se coló por el balcón, sustrajo varios móviles y una cartera y huyó al ser sorprendido por el propietario en un domicilio del barrio de Lapitze

Un joven de 23 años ha sido detenido por la Ertzaintza y posteriormente ingresado en prisión por orden del juez tras perpetrar un robo de madrugada en un domicilio de Irun mientras sus moradores dormían. El arrestado, con una decena de antecedentes por este tipo de hechos en varios puntos de Gipuzkoa, accedía a las viviendas aprovechando las horas de sueño de sus residentes para llevar a cabo sus hurtos.

Los últimos hechos que han permitido la detención de este joven, ocurrieron en la madrugada de este pasado miércoles. Minutos antes de las cuatro de la mañana, el implicado accedió por el balcón a una vivienda del barrio Lapitze de Irun, sustrajo varios teléfonos móviles, una cartera y otros objetos y emprendió su huida al ser sorprendido por el propietario de la vivienda.

La víctima acudió a la Ertzain-etxea de Irun e interpuso denuncia por el robo. Con la información aportada y la inspección realizada en la vivienda se pudo determinar la identidad del autor, un reincidente especializado en este tipo de robos. Esa misma tarde, el autor de los hechos fue detenido por la Ertzaintza en un edificio del barrio Urdanibia al que acudía a pernoctar. El arrestado, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue llevado a sede judicial donde se decretó su ingreso en prisión.

Las vías férreas como vías de escape

Desde finales del año 2024, la Ertzaintza detectó un aumento exponencial de los robos en viviendas en Irun, concretamente en los barrios de Ventas, Lapitze y Urdanibia. El autor accedía a los domicilios, saltando vallas o escalando por los balcones y aprovechaba las horas de sueño para robar mientras los inquilinos dormían. Se da la circunstancia que el implicado robaba en domicilios cerca de las vías férreas, lugar utilizado para desplazarse.

Esta persona ha sido detenida en numerosas ocasiones por la Ertzaintza y se ha podido determinar su implicación en una decena de robos en viviendas de Irun, dos en Donostia y otras dos en Legorreta.

