Cuando una imagen lo dice todo

SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 septiembre 2018, 08:54

Cuando tomas una fotografía siempre hay dos historias tras ella: la historia que muestra la imagen y la historia detrás de su creación. El trabajo que se observa puede ser resultado de un gran esfuerzo. Muchas horas son las que pasan los amantes de la fotografía delante de los objetivos de sus cámaras.

Una vez más, EL DIARIO VASCO puso en marcha este verano el concurso 'Fotolector' con el que sus lectores tuvieron la oportunidad de enviar sus fotos más especiales. La difícil tarea de determinar cuáles han sido las mejores fotografías entre los centenares de imágenes que, un año más, han convertido en un éxito de participación el concurso, se ha saldado finalmente con un palmarés.

La foto del lector Primer premio 'Carrera veraniega'. Una imagen captada por Isidro el verano pasado en la playa gallega de Corrubedo. Refleja la felicidad de un padre jugando con sus hijos en la orilla del mar. Segundo premio 'El momento perfecto' la imagen juega con las líneas del pasiaje en la playa de La Zurriola. Edorta buscó ese momento del atardecer para la toma perfecta. Premio del público 'Verano en Donostia'. Ha sido la foto más votada en la web. La hizo en la playa de La Zurriola una mañana en la que la tormenta se aproximaba por el horizonte.

El primer premio se lo ha llevado Isidro Rodríguez Martín, un joven de Astigarraga de 36 años. «No me lo esperaba para nada y cuando me lo comunicaron me quede alucinado. Es una ilusión tremenda», relata. 'Carrera veraniega', este es el lema de la instantánea vencedora. Una imagen captada el verano pasado en la playa gallega de Corrubedo.

Entre la variedad temática y de estilos que ha caracterizado esta edición, el jurado se ha decantado finalmente por «la espontaneidad, la sencillez y la alegría» que transmite la fotografía ganadora, valorando también «la composición de la imagen». Isidro Rodríguez ha logrado con esa instantánea un viaje a Gran Canaria con Soltour para dos personas a media pensión.

La segunda fotografía también ha recibido un obsequio por parte de la organización. En este caso, Edorta Polo Castillo, de Trintxerpe, se llevó una estancia de una noche para dos personas en el una estancia en el Hotel Aire en Las Bardenas con 'El momento perfecto'.

«Mandé tres fotos diferentes y he conseguido el premio casualmente con la que no esperaba. De todas formas estoy súper agradecido y muy contento. Cuando cuadre la agenda disfrutaré del premio», explica el pasaitarra. «Soy muy aficionado a la fotografía y he participado en varios concursos, pero nada que ver con este, ha sido un orgullo», apostilla. En esta edición el Premio especial del público se lo ha llevado Jorge Enríquez, con la foto 'Verano en Donostia'. «Es una fotografía que me encanta y eso que la saque con el móvil. Estaba paseando por la playa y vi que se acercaba una tormenta tremenda.

«La imagen refleja perfectamente el contraste del temporal de un verano en Donostia. Por una parte se ve a los bañistas y a la gente tomando el sol y por otro lado los nubarrones grises», explica Enríquez que ha sido premiado con una estancia de dos noches en el Hotel Rural Villa Vieja de Olite (Navarra) y visita guiada al Palacio Real y entradas al museo del vino.

No menos contentos están Lucía Serna González y su marido Ángel Busain que, aunque su foto no ha salido publicada, se han llevado el premio de la participación que consiste en una cena para dos en el restaurante Txuleta. «El mérito lo ha tenido mi marido que fue el que sacó la fotografía, es un artista», comenta Serna orgullosa. «Tenemos muchas ganas de disfrutar del premio y salir a cenar juntos, que ya va tocando», añade.