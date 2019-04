Hondarribia intenta abrir una ruta con London City desde este mismo verano Un avión aterriza en la pista de Hondarribia, que aspira a recibir y despedir vuelos a más destinos. / F. DE LA HERA Ortzibia aprovecha su presencia en la feria Routes en Hannover para intensificar la negociación de una conexión estable con la capital británica durante todo el año AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 10 abril 2019, 07:51

Hondarribia no quiere tirar la toalla de cara a este verano. Los responsables de garantizar y promover la operatividad en el aeropuerto guipuzcoano a través de Ortzibia están intentando sumar una nueva ruta con Londres, en concreto, con el aeropuerto de London City, que empiece a operar este mismo verano pero con vocación de que se mantenga estable durante todo el año. De momento, no hay nada cerrado. Pero, desde «la prudencia» que exigen este tipo de negociaciones, los responsables vascos se muestran relativamente esperanzados con poder dar una buena noticia a un aeropuerto acostumbrado en los últimos años a ver cómo se cernían una y otra vez sobre él más sombras que claros.

Las conversaciones abiertas con la aerolínea interesada, de la que no ha trascendido el nombre, llevan meses. De hecho, fue el pasado febrero cuando desde la propia Ortzibia se reconocieron los contactos mantenidos para abrir una ruta con Londres, aunque asumieron que no habían fructificado y que por tanto Hondarribia se quedaría otro verano sin destinos extra, a las rutas asentadas de Madrid y Barcelona. El hilo de comunicación, no obstante, no se cortó. Y desde entonces, aseguran las fuentes consultadas, se han mantenido las negociaciones, que siguen abiertas.

La celebración estos días en Hannover de la feria de conectividad aérea Routes, la más importante de Europa, ha servido a los responsables de Ortzibia para intentar una nueva aproximación, y para establecer además contactos con otros operadores y aeropuertos de las características del de San Sebastián para sondear más conexiones.

Diputación y Gobierno Vasco están dispuestos a «ayudar a la implantación» de la ruta

Esas características técnicas que limitan la operatividad del aeródromo guipuzcoano, y por tanto, su capacidad de atracción a aerolíneas nacionales o internacionales para que abran nuevas rutas, pesa también en esta negociación. Según fuentes consultadas, la aerolínea precisa más tiempo para «analizar» cuestiones «técnicas» antes de comprometer una ruta que se proyecta no solo para verano, sino para todo el año. La propuesta pasaría por iniciar las conexiones con el aeropuerto de London City este mismo verano, antes de establecer una programación, de dos o tres conexiones semanales, durante todo el año. Se trataría, explican las fuentes consultadas, de que la aerolínea pudiera «testar o chequear» durante los meses estivales «el comportamiento» de la línea, pensada tanto para viajes turísticos como de negocios.

La aerolínea, no desvelada, precisa más tiempo para analizar cuestiones «técnicas»

El aeropuerto de London City, de hecho, es un pequeño aeródromo de una sola pista, situado al este de Londres, y el más próximo al centro financiero de la capital, la City, con la que está conectada con transporte público. Dicho aeropuerto tiene conexiones con más de 40 destinos europeos, entre ellos varios turísticos en Andalucía y Baleares (Granda, Málaga, Palma o Ibiza).

Loiu aspira a establecer conexiones directas con países del Este o con Dinamarca o Finlandia

La apuesta por conseguir que Hondarribia incorpore este destino de manera estable es prioridad para Ortzibia, y la ruta que considera «más viable», aseguran las fuentes consultadas, que creen que la línea tendrá demanda durante todo el año. Esa 'apuesta' política por asentar en Hondarribia este nuevo destino va acompañada del respaldo económico que, al parecer, los dos socios principales de la sociedad pública de fomento del aeropuerto guipuzcoano comprometen. Tanto la Diputación de Gipuzkoa como el Gobierno Vasco estarían dispuestos a «apoyar la implantación» de la ruta a través, por ejemplo, de medidas de promoción -no se puede ofrecer 'respaldos' económicos directos a las aerolíneas-.

La feria de Hannover, en la que entre otros ha participado el secretario general de Ortzibia, Imanol Sáez de Santamaría, ha servido además para sondear otros posibles destinos en Europa, en aeropuertos con características similares a las del guipuzcoano. Y para mantener también algún encuentro con representantes de Vueling, la aerolínea que opera la ruta diaria con Barcelona, y que desde este mes de abril ha ampliado dos conexiones los sábados -tiene cuatro diarias-. La compañía catalana reafirmó ante Ortzibia «su estrategia» para continuar en Hondarribia, «mejorar la operativa y ofrecer mejor servicio», apuntan fuentes conocedoras del encuentro, sin referirse en concreto a los desvíos a Bilbao o cancelaciones que de vez en cuando afectan a los pasajeros.

Bilbao mira al Este y al Norte

En Hannover, asimismo, las otras sociedades de promoción de los aeropuertos de Loiu y Foronda han aprovechado para intensificar sus contactos con operadores y cerrar medio centenar de encuentros de trabajo con aerolíneas, con el fin de «presentarles elementos técnicos» y la «potencialidad» de los aeropuertos vascos con el fin de convencerles para abrir nuevas rutas o mejorar las existentes.

Según explicó el Departamento de Infraestructuras, BilbaoAir, promotora del aeropuerto de Loiu, se centró en «conseguir y profundizar conexiones con Europa del Este», por ejemplo, las capitales de Polonia (Polonia) y Rusia (Moscú); abrir rutas con países nórdicos como Dinamarca (Copenhague) y Finlandia (Helsinki) y «mejorar» las frecuencias con Francia o Inglaterra. Los alaveses, a través de VIA, se centraron en «consolidar» las conexiones que ya tiene Foronda y atraer también algún destino nuevo.