Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Foto antigua de Zumaia.
La calle de la memoria guipuzcoana

El «veraneo pacífico» de Zumaia

Septiembre de 1945, a través de diversas crónicas de las poblaciones guipuzcoanas

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:04

«Con gozo observamos que nuevamente vuelve a ser Zumaya el lugar preferido para un veraneo pacífico y tranquilo», leemos en la edición de DV ... del 12 de septiembre de 1945.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  3. 3

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  4. 4

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  5. 5

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  8. 8 La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca»
  9. 9

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  10. 10

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El «veraneo pacífico» de Zumaia

El «veraneo pacífico» de Zumaia