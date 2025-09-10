El «veraneo pacífico» de Zumaia

«Con gozo observamos que nuevamente vuelve a ser Zumaya el lugar preferido para un veraneo pacífico y tranquilo», leemos en la edición de DV ... del 12 de septiembre de 1945.

Septiembre, además de la festividad de la patrona de Gipuzkoa, la Virgen de Arantzazu, es un mes de balances, cambios y proyectos. Saltaremos entre algunos de los que se hablaba hace ochenta años, siguiendo las crónicas locales que publicó EL DIARIO VASCO en esta misma semana, pero del año 1945.

Pero antes, la referencia a la festividad de la Virgen de Arantzazu publicada el 11-XI-1945. También entonces se celebraba la romería y dos misas en el santuario. Claro que si ahora son a las 10:00 y a 12:00 horas, entonces la primera era a las 8 y media de la mañana.

Como leemos, «solemnísimamente se conmemoró la fiesta de Nuestra Señora de Aránzazu, viéndose más animación y concurrencia de fieles que nunca. Con la acostumbrada peregrinación de Oñate llegó su Ayuntamiento. En la misa de ocho y media comulgaron cientos de devotos»…

Reseña sobre la festividad de Nuestra Señora de Arantzazu publicada en DV el 11 de septiembre de 1945.

También en 1945 soplaban aires de comienzo de curso y fin de la temporada veraniega. En la crónica de Zumaia afirmaban con rotundidad…

«Estando finalizada la temporada estival, poquito a poco nos van dejando las familias forasteras que nos han honrado con su visita. Con gozo observamos que nuevamente vuelve a ser Zumaya el lugar preferido para un veraneo pacífico y tranquilo».

Urretxu estrena focos y avenida

Eran tiempos de cambios. En Urretxu (o, como escribían entonces, Villarreal de Urrechua) se comentaba que «en las próximas fiestas de Santa Anastasia se va a proceder a la inauguración de la Nueva Avenida, acto para el que se esperan algunas autoridades, según asegura 'vox pópuli'».

Allí se habían instalado «seis potentes focos» y «se están terminando las siguientes obras: el kiosco para la banda de música, un pequeño estanque y la reforma de la fachada de la Casa Consistorial».

Un coro para Zumarraga

No muy lejos, en Zumarraga, se movía un proyecto al que daba su apoyo el corresponsal de DV, la creación en la localidad de un grupo coral, ya fuera un orfeón o por lo menos un ochote, como uno de Ondarroa al que habían mirado con envidia jóvenes de Zumarraga durante una excursión.

«¿Pero es que vamos a consentir que se ahogue apenas nacida o crezca endeble esa idea de crear en nuestro pueblo la masa coral 'Secundino Esnaola'?».

Les dejamos con el texto completo…