La puntería de los mutrikuarras

Ignoramos lo que es habitual en las batidas de caza, pero nos llama la atención leer, en EL DIARIO VASCO de hace cincuenta años, que ... un grupo de cazadores entre los que se encontraban cuatro mutrikuarras abatieron en dos días nada menos que 626 perdices y 48 liebres.

Lo contaron en la edición del diario del 17 de octubre de 1975, bajo el título de 'Buena puntería de los motricotarras'. La información empezaba recordando que «sabida es la afición que poseen los guipuzcoanos a los lances cinegéticos (…). La provincia burgalesa es todavía, para el cazador vascongado, 'tierra de promisión'. En sus numerosos acotados cazan vizcaínos y guipuzcoanos la liebre y la perdiz».

Dos parejas de hermanos

Unos mutrikuarras lo habían hecho en gran cantidad…

«De Motrico –escribían en 1975– nos llegan noticas de los hermanos Zubizarreta (Juan y Eusebio) y de los también hermanos Arrasate (Paco y Gotzon), quienes, en compañía de otros compañeros de afición, lograron matar en el transcurso de dos días, en llanuras burgalesas, 626 perdices y 48 liebres. Toda una marca en estos tiempos de penuria de 'patirrojas'».

«Realizado el reparto de las piezas, correspondió a cada uno de los participantes de la excursión cinegética el bonito número de 64 perdices y cinco liebres 'per cápita'. Suponemos que en las diversas sociedades motricotarras las cenas habrán sido o serán de antología. Los trofeos se exponen en el bar Ametza».

Información publicada en DV el 17 de octubre de 1975.

Cambiando de tema, el asunto de los cazadores aparecía en la página que DV dedicaba a la actualidad guipuzcoana, con el peculiar encabezamiento de 'Guipúzcoa, hombres y problemas'. Publicaban en ella una estadística facilitada por la Jefatura Provincial de Tráfico, relativa a septiembre de 1975.

En aquel mes se habían matriculado en nuestro territorio 961 vehículos, 825 de ellos turismos, y se habían expedido 1.395 permisos de conducir.

Los datos de accidentes en septiembre de 1975 eran demoledores…

«Durante el mes hubo un total de 84 accidentes de los que 5 fueron en zona urbana y 79 en interurbana. Hubo un total de 121 víctimas que originaron 8 muertos en zona interurbana, 26 heridos graves, 85 heridos leves. Igualmente se produjeron 18 accidentes con daños materiales y 5 atropellos a peatones».

Circular por la izquierda

Terminaban indicando que «las causas de los accidentes lo fueron 16 por exceso de velocidad, 20 por circular por la izquierda, 12 por no guardar intervalo seguridad, 5 por giros incorrectos, 6 por adelantamientos indebidos, 9 por no respetar prioridades, 5 por irrumpir el peatón en la calzada sin precaución, 6 por otras infracciones al Código de Circulación y 5 fortuitos».