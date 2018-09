La Guardia Civil halla 1.700 plantas de marihuana en una nave industrial de Irun Agentes de la Guardia Civil retiran las plantas intervenidas en Irun. La Policía foral de Navarra descubre en Leitza otra plantación cerca de una granja DV SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 septiembre 2018, 08:28

La cosecha de marihuana 2018 sigue dado sus frutos. Y no solo a los que se dedican al cultivo de estas plantas, sino también a los cuerpos policiales. No hay semana en la que la Ertzaintza o la Guardia Civil no lleven a cabo una operación contra esta actividad. La última intervención en este ámbito la han realizado agentes de la Guardia Civil en Irun, donde han intervenido una plantación instalada en un pabellón industrial, en el que había 1.700 unidades en proceso de secado y 30 cogollos sueltos ya secos y preparados para su distribución.

Fuentes del Instituto Armado informaron ayer a través de un comunicado que la operación se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre y en la misma se detuvo a tres hombres en San Sebastián e Irun, dos de los cuales están domiciliados en Gipuzkoa y el tercero vive en Bizkaia.

Tras las detenciones, los agentes intervinieron un local industrial de Irun en el que los arrestados habían instalado un «sofisticado sistema para el cultivo de plantas de marihuana». También disponía de un «complejo sistema eléctrico» que habían montado los investigados, quienes habían conectado la plantación a la red general de suministro eléctrico de manera fraudulenta.

La Guardia Civil se incautó de un total de 1.725 plantas en proceso de secado y del 30 cogollos ya secos, por lo que presume que «en breve espacio de tiempo» los arrestados «podrían haber procedido a su distribución». Los tres detenidos están acusados de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Dos operaciones en Navarra

Por esta operación no ha sido la única. Ayer también se tuvo conocimiento de que agentes de Policía Foral de Navarra habían detenido a dos personas como presuntas autoras de sendos delitos contra la salud pública, ya que, según las investigaciones, cultivaban marihuana, en un caso en una explotación ganadera cerca de Leitza y en otro en una huerta en Tudela, para después distribuirla.

La primera detención la realizaron miembros de la Brigada de Protección Medioambiental, que se desplazaron hasta una carretera cercana a Leitza en la que al parecer había varias vacas deambulando por la zona, invadiendo continuamente la calzada, generando peligro para la circulación, informa la Policía Foral. Al llegar al lugar, los policías comprobaron que los animales ya no se encontraban allí y se desplazaron hasta una explotación ganadera cercana cuyas vacas habían protagonizado episodios similares en días anteriores. Cuando se personaron en la granja, percibieron un fuerte olor a marihuana, lo que les hizo sospechar que dentro de la nave podría haber una cantidad importante de este tipo de plantas. Minutos después, un vecino de Pamplona de 34 años accedió al interior de la nave, momento en que los agentes intervinieron y encontraron dos grandes fardos de marihuana atados con cuerdas, así como otros útiles para su cultivo y una máquina para envasar al vacío. En otra estancia del local se había instalado un secadero y en el exterior del edificio se encontraban otras 150 ramas de la misma planta. En Tudela, el arrestado es un vecino de 47 años.