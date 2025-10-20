El GOe abre las puertas de su universo gastronómico

El Gastronomy Open Ecosystem (GOe) del Basque Culinary Center ya es una realidad después de que este lunes haya abierto las puertas de su universo ... a los primeros talleres de cocina y a la inauguración oficial, que ha reunido alrededor de su mesa a autoridades y personalidades del ámbito político, gastronómico y científico. Apenas unos días después de la presentación del superordenador de IBM en San Sebastián, un hito para el desarrollo de la ciencia en Euskadi, este nuevo edificio ubicado en el barrio donostiarra de Gros tiene el objetivo de ser una referencia mundial en la innovación gastronómica.

Las instalaciones, de 9.090 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y terminadas a contrarreloj para llegar a tiempo a la inauguración, han lucido bajo la mirada de su arquitecto, el prestigioso danés Bjarke Ingels que en la actualidad, entre otros proyectos, tiene entre manos la construcción del Two World Trade Center, la torre gemela del One World Trade Center de Nueva York y cuyas edificaciones originales fueron derribadas en los ataques del 11-S. Ingels ha realizado una primera visita guiada al lehendakari Imanol Pradales, a la diputada general, Eider Mendoza, y a la alcadesa de San Sebastián, Nekane Arzallus, a quienes también han acompañado, aunque ya conocen el espacio, el director general del Basque Culinary Center (BCC) Joxe Mari Aizega y Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea.

Posteriormente el auditorio ha acogido el acto inaugural con unos 200 invitados y que ha contado con los discursos de Aizega, Atxa, Ingels, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Luis Planas, Arzallus, Mendoza y Pradales. Además, once miembros del consejo internacional del BCC han estado presentes: Joan Roca, Gastón Acurio (Perú), Pía León (Perú), Yoshihiro Narisawa (Japón), Manu Buffara (Brasil), Elena Reygadas (México), Trine Hahnemann (Dinamarca), Thitid Tassanakajohn (Tailandia), Josh Niland (Australia), Narda Lepes (Argentina) y Mauro Colagreco (Argentina/Francia), a los que se han sumado Elena Arzak, Diego Guerrero, Eneko Atxa, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui, Hilario Arbelaitz o Pedro Subijana en calidad de miembros del Patronato.

En su exterior, y mientras se desarrollaba el acto, un centenar de manifestantes se han concentrado a las puertas del edificio en protesta de la llegada del proyecto al barrio de Gros. La protesta ha empezado a las 18.00 en la acera de enfrente de la avenida Navarra, pero posteriormente han salido a la carretera hasta el punto de que la avenida se ha cortado al tráfico.

El GOe tiene en su horizonte de 2030 contar con siete nuevos másteres dirigidos a unos 300 estudiantes anuales, de los cuales el 60% se espera que sean de procedencia internacional. Los dos primeros másteres comenzarán a impartirse el próximo mes de noviembre, con unas 40 personas de las cuales en torno al 80% son alumnos foráneos. Además, la institución espera generar unas 30 startups y que alrededor de 170 empresas «habiten» en el GOe.

Los espacios que conforman el edificio, que ha contado con un presupuesto de construcción de 26 millones de euros, 24 de ellos del Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa, son 8 cocinas de investigación y formación, 10 laboratorios, 2 espacios de coworking, espacios para empresas, aulas y cocinas polivalentes, un auditorio con capacidad para más de 200 personas, un restaurante, una cafetería y unos 1.200m2 de espacios abiertos a la ciudadanía donde se realizarán talleres, charlas y conferencias.

De hecho, esta mañana se han impartido los primeros talleres con temáticas muy diversas como sobre la exploración del papel de distintos microorganismos —levaduras, bacterias y mohos— como motor de innovación gastronómica y biotecnológica; sobre una experiencia gastronómica innmersiva con gafas de realidad virtual; sobre la gastronomía personalizada orientada a mejorar la salud y la calidad de vida; o sobre el desarrollo el modelo de negocio del primer restaurante que no genera residuos.

Por último, en esta semana de presentaciones, este miércoles el Consejo Internacional de Basque Culinary Center, integrado por algunos de los chefs más reconocidos del mundo, se reunirá en el GOe en el marco de la jornada Talaia, donde también se anunciará el ganador de la décima edición del Basque Culinary World Prize, dirigido a un chef y cuyo premio es el poder asignar 100.000 euros a una iniciativa de su elección que esté transmitiendo «la fuerza transformadora de la gastronomía».