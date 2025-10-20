Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, Nekane Arzallus, alcaldesa de San Sebastián, el lehendakari Imanol Pradales y Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, en los fogones del GOe. Arizmendi

Pradales: «El GOe es la continuidad de lo que la nueva cocina vasca impulsó hace décadas»

Las autoridades y responsables del proyecto del Basque Culinary Center han coincidido en «invitar» a la ciudadanía al edificio recién inaugurado

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:24

El Gastronomy Open Ecosystem se ha inaugurado este lunes ante más de doscientos invitados que se han congregado en el auditorio del nuevo edificio del ... Basque Culinary Center. El Lehendakari Imanol Pradales ha calificado el proyecto como «la continuidad de lo que impulsó hace décadas la nueva cocina vasca», y ha coincidido con el resto de autoridades en «invitar a la ciudadanía a que conozca todo lo que va a suceder aquí dentro».

