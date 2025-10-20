Pradales: «El GOe es la continuidad de lo que la nueva cocina vasca impulsó hace décadas»

El Gastronomy Open Ecosystem se ha inaugurado este lunes ante más de doscientos invitados que se han congregado en el auditorio del nuevo edificio del ... Basque Culinary Center. El Lehendakari Imanol Pradales ha calificado el proyecto como «la continuidad de lo que impulsó hace décadas la nueva cocina vasca», y ha coincidido con el resto de autoridades en «invitar a la ciudadanía a que conozca todo lo que va a suceder aquí dentro».

El Lehendakari Imanol Pradales ha comenzado sus declaraciones señalando que «no podemos ser los mejores en todo porque somos un pueblo pequeño, pero hoy es otro ejemplo de que podemos estar entre los mejores en ciertos ámbitos», por la inauguración del superordenador de IBM que también se celebró en Donostia la semana pasada. «Hoy no empieza la trayectoria que la gastronomía tiene entre nosotros, es una continuación. Nuestra gastronomía representa el 10,6% de nuestro PIB y genera 133.000 empleos».

Tampoco han sido pocas las referencias a la nueva cocina vasca. «Hace ya 50 años hubo pioneros en este país que marcaron un objetivo, tuvieron un sueño, el situar la cocina vasca entre las mejores del mundo. Recuperaron platos que se habían perdido, emplearon materias primas hasta entonces desechadas, innovaron desde la esencia y lo hicieron en equipo. Una nueva generación tomó el relevo, principalmente con el Basque Culinary Center, para consolidarnos como referencia en formación académica».

Con la frase «estrellas y soles son la guinda de un pastel que tiene muchas capas» ha agradecido el esfuerzo y la labor realizada por las diversas instituciones y entidades vascas que hacen realidad el Basque Culinary Center y en especial el Gastronomy Open Ecosystem. «GOe nace como una gran apuesta de país, es un motor de desarrollo que nos abrirá oportunidades que hoy quizás no imaginamos. Es la continuidad de lo que impulsó hace décadas la nueva cocina vasca».

La diputada general Eider Mendoza ha expresado su «orgullo» por un proyecto y un edificio «que han superado todas nuestras expectativas». Ha valorado que «nuestro territorio está en la punta de muchos aspectos a pesar de entrar tarde en democracia y de sufrir una dura época, y eso ha sido porque hemos tenido una visión compartida y porque hemos apostado por la innovación para el futuro dulce de este país». Además, ha invitado a «creer en nuestras capacidades» porque «no hay otra infraestructura como esta en todo el mundo».

«Nos resitúa en el futuro»

Nekane Arzallus ha comparecido en un acto que le hacía mucha «ilusión» participar como alcaldesa de San Sebastián, entre el adiós de Eneko Goia y la próxima llegada de Jon Insausti. «Es un día muy feliz el de hoy. Este edificio está atrayendo todas las miradas, pero lo que sucederá dentro de él pronto será centro de atención. Donostia y la gastronomía forman un tándem y el GOe nos resitúa en el futuro». Ha señalado de la capital guipuzcoana que «en un panorama de competencia extrema sigamos siendo referencia de primer orden mundial». Además, ha agradecido a Goia, presente en el auditorio, «la visión y el potencial que vio» con el GOe.

También ha sido invitado al acto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España Luis Planas, quien ha expresado su «más sincera y cordial» felicitación «por este magnífico proyecto» al haber conseguido «maridar la tradición y la modernidad», un aspecto «fundamental» para el ministro. «La gastronomía es marca de presentación de nuestros alimentos y bebidas y es muy importante lo que significa la gastronomía en nuestro país y la labor que hace el Basque Culinary Center desde el punto de vista de la alimentación y la salud, pero también desde el de la sostenibilidad».

El prestigioso arquitecto Bjarke Ingels, responsable del peculiar diseño del GOe, ha actuado de bisagra entre los responsables de la entidad del Basque Culinary y Mondragon Unibertsitatea y las autoridades. El danés ha explicado por qué decidió dar al edificio la forma que luce actualmente. «Nos encontramos en un punto de encuentro entre la montaña y la ciudad», haciendo referencia a la frontera que la avenida Navarra hace entre estos dos entornos, y ha bromeado con que «siempre me quejo de lo lenta que es mi profesión. Estoy trabajando también en el aeropuerto de Zúrich y llevamos 15 años allí. Aquí en San Sebastián casi me quejo de lo rápido que ha ido», ya que las obras empezaron en noviembre de 2023 y menos de dos años después el proyecto ya es una realidad.

El director general de Basque Culinary Center Joxe Mari Aizega se ha mostrado «emocionado» por encontrarse en un momento histórico del Basque Culinary Center, proyecto que «nació hace dieciséis años para desarrollar el potencial de la gastronomía». Ha destacado que el objetivo ha sido unir «los valores de los cocineros, los valores de la cooperación de Mondragon Unibertsitatea y los valores de la gestión pública» y que nació ante la pregunta: «¿Cómo podemos contribuir desde la gastronomía a la alimentación del futuro'».

Aizega ha remarcado la importancia de la «interacción con la ciudadanía», al igual que Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea, que se ha referido al GOe como «un espacio abierto». Atxa ha transmitido que «con el edificio del Basque Culinary Center hemos cumplido las ilusiones y los objetivos que teníamos, y llego a este edificio con la misma sensación de que queremos ser los mejores del mundo en la gastronomía y la alimentación saludable». Ha definido que el GOe «no llega para consolidar el Basque Culinary, sino para impulsarlo a una nueva dimensión».