Trazado del tren de alta velocidad en Ezkio. JOSÉ MARI LÓPEZ

El Gobierno espera que las catas del TAV que rodean Aralar terminen en primavera

Santano precisa que la alternativa que se va a analizar «se basa» en la propuesta del Gobierno Vasco pero «no es exactamente la misma»

Iraitz Vázquez

Iraitz Vázquez

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Gobierno central se ha puesto como fecha la primavera del año que viene para obtener «toda la información» sobre las catas geotécnicas que ... se van a llevar a cabo en Aralar y que permitirán conocer las posibilidades de avanzar en el enlace del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra, y así poder tomar una decisión: que el enlace se haga por Ezkio-Itsaso o por Vitoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

