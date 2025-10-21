El Gobierno espera que las catas del TAV que rodean Aralar terminen en primavera

El Gobierno central se ha puesto como fecha la primavera del año que viene para obtener «toda la información» sobre las catas geotécnicas que ... se van a llevar a cabo en Aralar y que permitirán conocer las posibilidades de avanzar en el enlace del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra, y así poder tomar una decisión: que el enlace se haga por Ezkio-Itsaso o por Vitoria.

El secretario de Estado para el Transporte, el irundarra José Antonio Santano, explicó ayer en Bilbao que el Gobierno va a realizar estas catas en un trazado alternativo que «se basa» en la propuesta que presentó el Gobierno Vasco en 2018, aunque precisó que «no es exactamente la misma».

«Se trata de alargar algo más el recorrido prácticamente hasta Altsasu», explica el secretario de Estado

Santano reconoció que «no es la propuesta de atravesar Aralar por el macizo central, sino que se trata de alargar algo más el recorrido prácticamente hasta Altsasu, un poco antes, y a partir de ahí subir hacia el territorio guipuzcoano, y esa opción se parece más, no es exactamente la misma a la que planteaba el Gobierno Vasco y es la que vamos a analizar», precisó. Esta alternativa propone rodear el corazón del macizo, reduciendo así su impacto ambiental y los kilómetros de túnel.

Así, apuntó, se van a realizar catas de «ese trazado que es distinto del original en lo que se refiere a cruzar la Sierra de Aralar». No obstante, señaló que no se puede «descartar a priori» tampoco la opción de atravesar la zona central. «Nosotros el compromiso que tenemos es el de incorporar al estudio informativo de la conexión más información, y esa información es la información de carácter geológico sobre las características del terreno», explicó José Antonio Santano.

Se están gestionando los permisos para iniciar un mínimo de siete catas en cuatro municipios de Gipuzkoa y Navarra

Tal y como informó este periódico el fin de semana, se realizarán un mínimo de siete catas en terrenos de monte de Beasain, Idiazabal, Ataun y la localidad navarra de Bakaiku. «Aún se está gestionando la obtención de todos los permisos necesarios para poder iniciar los trabajos», pero puntualizó Santano que «para algunos puntos ya los tenemos, lo que podría permitirnos arrancar en breve mientras se obtienen el resto».

Según el pliego de condiciones del contrato, los sondeos alcanzarán profundidades de entre 25 y 154 metros bajo tierra. En el que se prevé alcanzar la mayor profundidad se localiza en Ataun, a mitad de camino entre el barrio de San Gregorio e Idiazabal.

Piden que no se faciliten

Santano evitó entrar en polémicas cuando fue preguntado por este asunto. Afirmó que desconocía «ese mensaje» y agregó que «solo espero que podamos avanzar y dejar cuanto antes este capítulo atrás, porque creo que es necesaria esa información para poder tomar cuanto antes las decisiones de la mejor conexión con todos los criterios encima de la mesa entre Euskadi y Navarra».