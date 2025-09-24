Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de GK Kantauri Itsasoa. DFG

GK Kantauri Itsasoa quiere convertir Gipuzkoa en un referente europeo de transición ecológica desde el mar

El clúster se ha presentado este miércoles con la participación de más de 40 agentes implicados del territorio

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:25

La alianza GK Kantauri Itsasoa se ha presentado este miércoles en sociedad, un clúster que engloba a diversos sectores del mar Cantábrico que tiene el ... objetivo de «convertir el mar en motor de transformación» mediante una comunidad «de acción abierta, útil y compartida para hacer del plástico marino un recurso, de la innovación una estrategia y del empleo azul una realidad».

