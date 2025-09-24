GK Kantauri Itsasoa quiere convertir Gipuzkoa en un referente europeo de transición ecológica desde el mar

La alianza GK Kantauri Itsasoa se ha presentado este miércoles en sociedad, un clúster que engloba a diversos sectores del mar Cantábrico que tiene el ... objetivo de «convertir el mar en motor de transformación» mediante una comunidad «de acción abierta, útil y compartida para hacer del plástico marino un recurso, de la innovación una estrategia y del empleo azul una realidad».

La sede de Naturklima ha acogido la presentación con más de 40 agentes presentes y pertenecientes a empresas industriales, cooperativas, centros tecnológicos, universidades, ONGs ambientales y representantes institucionales de Gipuzkoa que han sido convocados «por su experiencia y su capacidad de representar segmentos estratégicos del territorio».

GK Kantauri Itsasoa tendrá tres ejes fundamentados en la innovación y transformación productiva; el emprendimiento, la inversión y el empleo azul; y la gobernanza, el territorio y la participación.

El diputado de Sostenibilidad José Ignacio Asensio ha afirmado que «no presentamos una idea. Activamos una herramienta colaborativa. Con visión, con método y con vocación de futuro. GK Kantauri Itsasoa es una estructura de gobernanza compartida que une ciencia, empresa, tercer sector e instituciones para responder de forma colectiva a los desafíos de la costa y el mar. Desde la economía circular hasta la innovación tecnológica, desde la creación de empleo hasta la participación ciudadana,« ha añadido que »esta alianza representa una nueva forma de hacer política pública basada en alianzas, centrada en las personas y con impacto real en el territorio«. El objetivo es »convertir Gipuzkoa en un referente europeo de transición ecológica desde el mar«.