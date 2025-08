Gipuzkoa encara una semana calurosa con temperaturas extremas para hoy

Malena Cortizo y Martin Ruiz Egaña Lunes, 4 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tras varias semanas de inestabilidad, el calor volverá con fuerza esta semana a Gipuzkoa. Desaparecen los chubascos intermitentes y los cielos encapotados para dar ... paso al sol. Los paraguas se quedarán en casa y su lugar lo ocuparán los abanicos en este primer lunes de agosto que, según vaticina Euskalmet, será tórrido sobre todo en el interior del territorio. Arrasate, por ejemplo, se cocerá con temperaturas que alcanzarán los 36 grados y se espera que el resto de municipios del corazón de Gipuzkoa rocen los 40. La jornada será calurosa también en el litoral, aunque no tanto. El mercurio no superará los 30º en Donostia y los cielos se mantendrán despejados prácticamente durante todo el día. No obstante, la diferencia térmica con las temperaturas mínimas será pronunciada. En Arrasate se espera que el termómetro baje hasta los 12 grados, mientras que en la zona costera lo hará hasta los 14.

El calor seguirá siendo protagonista esta semana, aunque en menor medida a partir de mañana. Las temperaturas descenderán casi diez grados en el interior, donde se marcarán máximas de 27º. El alivio térmico también se notará en la costa, con un descenso hasta los 25 grados. La Agencia Vasca de Meteorología prevé la llegada de «un frente debilitado al final del día, que dejará nubes en la zona cantábrica y puede que alguna llovizna en la costa durante la noche». DATOS Hoy

Altas temperaturas El interior se cocerá casi a 40 grados mientras que en el litoral no se superarán los 30, aunque las mínimas serán bajas. Cielos despejados durante todo el día.

Mañana

Bajan los termómetros No se registrarán temperaturas extremas y el mercurio no llegará a los 30 grados ni en la costa ni en el interior. Ligeros chubascos en el litoral al final del día.

Miércoles

Más calor Los termómetros volverán a superar los 30º en el interior aunque en la zona costera no pasarán los 27. Se esperan algunas nubes pero el día será soleado. El mercurio volverá a ascender el miércoles, y los cielos se despejarán de nubes. El interior de Gipuzkoa rozará de nuevo los 35 grados pero en el litoral no se superarán los 27. Temperatura agradable que esta vez no irá acompañada de ligeras precipitaciones, lo que permitirá realizar planes al aire libre sin ningún tipo de impedimento. El jueves la meteorología permanecerá igual y para el fin de semana se espera un ligero descenso de las temperaturas tanto en el interior como en el litoral. Planes al aire libre Agosto ha comenzado de la mejor manera posible para todo aquel que quiera pasar tiempo al aire libre, en los arenales guipuzcoanos o pasear en el monte. Estos últimos días, las temperaturas han rondado los 23º en el litoral y han sido algo más elevadas en las zonas de interior. Eso sí, el calor no ha sido asfixiante y se ha podido disfrutar de temperaturas agradables. La situación cambiará a partir de hoy y los guipuzcoanos tendrán que optar por alternativas refrescantes para resguardarse del intenso calor.

