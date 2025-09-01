Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unos turistas granadinos posan ante un agroturismo en Aia.

Gipuzkoa cierra un mes de agosto de récord en sus agroturismos

Con una ocupación media del 87,3%, el territorio consigue su máxima ocupación en turismo rural

Josu Collantes Gutiérrez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:21

Los agroturismos de Gipuzkoa han cerrado un agosto de récord en el que han registrado niveles de ocupación del 87,3%. Según detallan desde la ... Asociación de alojamientos rurales de Euskadi, los establecimientos rurales asociados a Nekatur, los agroturismos han ganado protagonismo en toda la comunidad autónoma durante el último mes de agosto, aunque Gipuzkoa es la que más demanda ha presentado. Frente al 71,61% registrado en 2021 tras las restricciones de la pandemia, este modelo de alojamiento turístico relacionado con el entorno rural cada año capta la atención de más visitantes que se acercan a Euskadi, donde algunas comarcas han llegado a rozar el cartel de 'completo' durante las últimas semanas estivales.

