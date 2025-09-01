Gipuzkoa cierra un mes de agosto de récord en sus agroturismos

Los agroturismos de Gipuzkoa han cerrado un agosto de récord en el que han registrado niveles de ocupación del 87,3%. Según detallan desde la ... Asociación de alojamientos rurales de Euskadi, los establecimientos rurales asociados a Nekatur, los agroturismos han ganado protagonismo en toda la comunidad autónoma durante el último mes de agosto, aunque Gipuzkoa es la que más demanda ha presentado. Frente al 71,61% registrado en 2021 tras las restricciones de la pandemia, este modelo de alojamiento turístico relacionado con el entorno rural cada año capta la atención de más visitantes que se acercan a Euskadi, donde algunas comarcas han llegado a rozar el cartel de 'completo' durante las últimas semanas estivales.

Gipuzkoa ha sido el territorio vasco más beneficiado por esta creciente tendencia. Algunas comarcas como Bajo Deba y Oarsoaldea han logrado casi el 93% de ocupación, seguidas por Costa Urola, que roza el 90%. A pesar de este crecimiento turístico en las zonas del interior, la comarca de Donostialdea ha experimentado un efecto contrario con el descenso de un poco más del uno por ciento en comparación con los datos recogidos el año pasado. Con un total de 126 alojamientos asociados a Nekatur, Gipuzkoa se posiciona como el territorio con más establecimientos rurales en Euskadi, donde un total de 1.495 turistas han optado por alojarse en estos espacios en el último mes de agosto.

En lo que a las otros territoriosse refiere, también han percibido un notable crecimiento en la ocupación de agroturismos, casas rurales y apartamentos turísticos rurales. En Araba, el 73,67% de los alojamientos han llegado a su ocupación máxima, estando 10 puntos por encima que en 2024, gracias a localidades como Vitoria-Gasteiz y Aiala, que han acogido a grandes grupos de visitantes. Pese a experimentar un crecimiento más moderado en comparación con el resto de las provincias, la ocupación en Bizkaia durante el mes de agosto también ha notado un aumento llegando al 81,11%, siendo Uribarri y Enkarterri las comarcas más demandadas.

El crecimiento del interés por este tipo de alojamientos señala que este modelo de turismo resulta cada vez más atractivo para los visitantes interesados en el entorno rural y natural de Euskadi. Desde Nekatur afirman que la estancia en este tipo de establecimientos invita a las personas a descubrir los paisajes naturales de los alrededores, así como a sumergirse en la cultura local y a contribuir en el fortalecimiento del mundo agro y un turismo rural de una forma sostenible.