La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas

El Centro de San Sebastián empieza a liberarse de las afecciones de siete años de obras por la construcción de la variante soterrada del Topo ... en Donostia y llega el momento de cubrir hitos a pie de calle que acerquen la puesta en marcha de esta infraestructura a lo largo de 2026. Las personas que ayer pasaron por las inmediaciones de la calle Loiola y la plaza del Buen Pastor se sorprenderían al ver una grúa de grandes dimensiones descargando una gran estructura cubierta por un envoltorio plastificado. No era otra cosa que una sección de las escaleras mecánicas que darán acceso a la futura estación Centro-La Concha, que se sigue construyendo a 40 metros bajo la superficie. La boca de acceso a la terminal central de la pasante desde la calle Loiola ya está finalizada y en los próximos días Euskal Trenbide Sarea (ETS) comenzará a colocar las instalaciones.

Una vez que calles céntricas como Easo o San Bartolomé han podido ser reurbanizadas tras soportar años de intensos trabajos, en las últimas semanas se está liberando la confluencia entre las calles San Martín y Loiola, frente a la catedral del Buen Pastor, donde se ubicará una de las dos bocas de acceso a la estación Centro-La Concha. La otra estará en la plaza Xabier Zubiri, frente al hotel Londres, aunque las escaleras mecánicas de esta última no se instalarán hasta finales de año o principios del que viene, según apuntan a este periódico fuentes de ETS.

Por ahora, en los próximos días se avanzará en la colocación de las escaleras de acceso desde la calle Loiola, al igual que en junio de 2022 se completaron los accesos a la futura estación de Benta Berri, junto al polideportivo del mismo nombre. Otros accesos, como el situado al final de la calle Matia para llegar a la estación de Benta Berri o el de la calle Autonomía para acceder a la futura estación soterrada de Easo, en vez de escaleras mecánicas contarán con pasillos rodantes mecanizados –al estilo de los que suele haber en grandes aeropuertos–, que también están siendo instalados.

Tal y como avanzó este periódico en agosto, los nuevos accesos al Topo en el Centro de Donostia tendrán un diseño minimalista en el que imperarán el cristal y los elementos «diáfanos» de escasa altura para provocar el menor impacto visual posible en el entorno urbano del Ensanche Cortázar.