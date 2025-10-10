Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una grúa descarga una sección de las escaleras mecánicas junto a la boca de acceso de la calle Loiola. ETS

La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas

El inicio de la colocación de las instalaciones exteriores en la calle Loiola marca un hito que acerca el final de las obras y la entrada en servicio de la variante soterrada en 2026

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

El Centro de San Sebastián empieza a liberarse de las afecciones de siete años de obras por la construcción de la variante soterrada del Topo ... en Donostia y llega el momento de cubrir hitos a pie de calle que acerquen la puesta en marcha de esta infraestructura a lo largo de 2026. Las personas que ayer pasaron por las inmediaciones de la calle Loiola y la plaza del Buen Pastor se sorprenderían al ver una grúa de grandes dimensiones descargando una gran estructura cubierta por un envoltorio plastificado. No era otra cosa que una sección de las escaleras mecánicas que darán acceso a la futura estación Centro-La Concha, que se sigue construyendo a 40 metros bajo la superficie. La boca de acceso a la terminal central de la pasante desde la calle Loiola ya está finalizada y en los próximos días Euskal Trenbide Sarea (ETS) comenzará a colocar las instalaciones.

