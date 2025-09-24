200 cuidadores tienen ya el certificado para cuidar a personas dependientes

El próximo 3 de octubre las trabajadoras que vayan a dirigir su profesión al cuidado de las personas en situación de dependencia o estén trabajando ... ya en ello de una manera irregular podrán empezar la tercera edición del programa formativo que Adinberri y la Diputación de Gipuzkoa organizan con el objetivo de acreditar el certificado de profesionalidad. Es indispensable para ser contratada por una familia que recibe la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) por parte del departamento de Cuidados y Políticas Sociales.

Actualmente hay 31.024 personas en situación de dependencia en Gipuzkoa, un escenario en el que las cifras «van a más» y donde «el 80% de las personas desean ser atendidos en sus hogares». De esas más de treinta mil personas, 6.962 reciben la PEAP para contratar a una de las 4.408 cuidadoras (son mujeres en su gran mayoría) que cuentan con el certificado de profesionalidad, cifra que muestra que «la oferta no es muy amplia» y que «hay cuidadoras atendiendo a más de una persona dependiente».

Además, la demanda continuará aumentando ya que según cálculos de la Diputación se estima que en 2030 haya unas 36.000 personas en situación de dependencia, lo que también influirá en los que reciban la PEAP, que ha pasado de 5.974 personas beneficiarias en 2021 a las 6.962 actuales. La diputada Maite Peña ha explicado que «en la mayoría de los casos, estas tareas de cuidado en los hogares recaen sobre mujeres migrantes, contratadas directamente por las familias. La falta de itinerarios flexibles dificulta que estas mujeres accedan a formaciones profesionales, lo que perpetúa una desigualdad estructural».

De esta manera, la formación, gratuita, que consta de 480 horas y se imparte en los centros de Nazaret (Donostialdea), Inmakulada Lanbide Ikastola (Tolosaldea) y Plaiaundi (Bidasoa), persigue incorporar a cada vez más personas a ese grupo profesional. Después de las dos primeras ediciones más de 200 cuidadoras ya han sido formadas y en esta tercera se ha cumplido con el mínimo de 80 plazas, aunque las inscripciones continúan abiertas.

La directora de Adinberri Rakel San Sebastián ha explicado que «el programa es personalizado para mejorar la empleabilidad de las cuidadoras y dignificar su labor, así como derribar las barreras que evitaban el acceso a esta formación para que la profesionalización de los cuidados sea accesible para todas». Para ayudar a que puedan acudir al curso, se realiza una sesión presencial los fines de semana, coincidiendo con el día libre para la mayoría de las cuidadoras, y durante la semana se llevan a cabo tareas y videollamadas de seguimiento.

Ana Monge, directora de Inmakulada Lanbide Ikastola, ha transmitido que «el programa responde al problema de que cada vez tenemos a más migrantes trabajando en casas pero sin titulación, y lo necesitan para no solo poder aspirar a trabajos si no para tener contratos legales. Estas personas tienen grandes dificultades para acceder a un programa de formación y este curso se adapta a esas dificultades».

Sobre el perfil de las personas que acuden a esta formación, indica que «son migrantes, de todas las edades, desde los 20 hasta los más de 40 años, y todas son mujeres. Es un perfil muy variado. Vienen muy motivadas y con gran necesidad. Su respuesta es muy buena y todas las que empiezan la formación la terminan. La buena señal es que hemos intentado traer a una alumna a esta presentación para que nos contase su experiencia, y están todas trabajando.

Para las personas interesadas, las inscripciones continúan abiertas contactando con Nazaret (747458620) en Donostia, Plaiaundi (688860444) en Irun o Inmakulada Lanbide Ikastola (943673629) en Tolosa.