Ana Monge, Maite Peña y Rakel San Sebastián han presentado este miércoles la formación para obtener el certificado de profesionalidad. Gorka Estrada

200 cuidadores tienen ya el certificado para cuidar a personas dependientes

El 3 de octubre otras 80 personas empiezan los cursos para obtener el certificado, indispensable para ser contratada por una familia que recibe la Prestación Económica de Asistencia Personal

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:50

El próximo 3 de octubre las trabajadoras que vayan a dirigir su profesión al cuidado de las personas en situación de dependencia o estén trabajando ... ya en ello de una manera irregular podrán empezar la tercera edición del programa formativo que Adinberri y la Diputación de Gipuzkoa organizan con el objetivo de acreditar el certificado de profesionalidad. Es indispensable para ser contratada por una familia que recibe la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) por parte del departamento de Cuidados y Políticas Sociales.

