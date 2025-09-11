Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sala de vistas donde se ha celebrado el juicio en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Lobo Altuna
Juicio por la bebé presuntamente zarandeada

La Fiscalía mantiene la petición de pena de más de 7 años de prisión para los padres

La defensa, en cambio, exige una sentencia absolutoria debido a que «las pruebas no son suficientes»

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:32

«Sólo queremos que nos dejen ser padres y demostrar que queremos a nuestra hija. La hemos cuidado como nadie». Este ha sido el alegato ... final de la madre acusada de zarandear a su bebé de apenas dos meses en 2023. La vista oral que se ha celebrado desde este lunes en la Audiencia Provincial ha concluido hoy con la última sesión, en la que las partes involucradas han aportado las últimas conclusiones. La Fiscalía, por su parte, mantiene la petición de pena de siete años y siete meses para los dos progenitores por asesinato en grado de tentativa, y suscribe la privación de la patria potestad que solicitaba en el escrito de acusación. La defensa, en cambio, exige una sentencia absolutoria debido a que las pruebas presentadas «no son suficientes».

