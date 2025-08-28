La Fiscalía de Gipuzkoa pide 7 años y 7 meses de cárcel a unos padres por intento de asesinato de su bebé

Puede que fuera un grave episodio de maltrato o, tal vez, una irresponsable reacción fruto de un momento de desesperación ante el llanto de su ... bebé. Pero el zarandeo -o zarandeos- que propinaron a la niña, de tan solo dos meses, le causó tales lesiones que su vida estuvo en peligro y sus padres son acusados de asesinato en grado de tentativa. Por este delito, la Fiscalía de Gipuzkoa pide para cada uno de los progenitores una condena de siete años y siete meses de cárcel. El caso será juzgado durante cuatro sesiones a partir del 8 de septiembre, en lo que supondrá la reapertura de la actividad judicial en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

La Fiscalía también reclama la privación de la patria potestad de los padres sobre la pequeña, así como que la indemnicen con 5.500 euros. A raíz de este episodio la niña está acogida en el domicilio de los tíos maternos, en otra comunidad autónoma fuera de Euskadi. Los procesados, eso sí, pueden ver a su hija a través de un régimen de visitas supervisado por profesionales en un punto de encuentro familiar en la región donde residen los tíos.

Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2023, cuando la niña tenía apenas dos meses de edad. De acuerdo con el relato del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, «los acusados conjuntamente o uno de ellos con el consentimiento o por lo menos con la no oposición o no evitación de los hechos por el otro progenitor», zarandearon «fuertemente» a su bebé, «a sabiendas de que ello podría ocasionar» su muerte. La sacudida se produjo «por lo menos» en una ocasión.

A consecuencia de ello, la cría precisó el ingreso en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Donostia con intubación orotraqueal. Según el parte médico y el informe forense con fecha del 8 de noviembre, entre otras afecciones se le diagnosticó estatus epiléptico, varios hematomas en la cabeza, hemorragias retinianas en los ojos e hipertensión intracraneal. En definitiva, según concluyeron los especialistas que la analizaron, presentaba un cuadro clínico compatible con «el síndrome del niño zarandeado, pudiendo concluirse que dicha menor ha estado en situación de riesgo vital por las lesiones sufridas, según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación previa.

El 10 de noviembre, un juzgado de instrucción de Tolosa acordó la suspensión de la patria potestad de los padres sobre la menor. Así, su guardia y custodia fue atribuida a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que supervisó las visitas de los progenitores a su hija en el hospital, que a su vez fueron reguladas en auto judicial. El 16 de enero, el mismo juzgado acordó delegar la guarda provisional de la niña en sus tíos maternos, con quienes reside.

La vista oral tendrá lugar del 8 al 11 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia. Además de los encausados, declararán como testigos, entre otros, técnicos de protección de la infancia, ertzainas y médicos que atendieron a la víctima en el hospital.