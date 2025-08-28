Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Audiencia acogerá la vista oral del 8 al 11 de septiembre. Estrada

La Fiscalía de Gipuzkoa pide 7 años y 7 meses de cárcel a unos padres por intento de asesinato de su bebé

La niña, de dos meses de edad, fue zarandeada «fuertemente» y sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida y obligaron a ingresarla en la UCI del Hospital Donostia

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:03

Puede que fuera un grave episodio de maltrato o, tal vez, una irresponsable reacción fruto de un momento de desesperación ante el llanto de su ... bebé. Pero el zarandeo -o zarandeos- que propinaron a la niña, de tan solo dos meses, le causó tales lesiones que su vida estuvo en peligro y sus padres son acusados de asesinato en grado de tentativa. Por este delito, la Fiscalía de Gipuzkoa pide para cada uno de los progenitores una condena de siete años y siete meses de cárcel. El caso será juzgado durante cuatro sesiones a partir del 8 de septiembre, en lo que supondrá la reapertura de la actividad judicial en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

