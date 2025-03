IA contra superbacterias

José R. Penadés, científico valenciano, que hoy trabaja como investigador en el «Imperial College» de Londres, junto a su equipo, dedicó una década a resolver ... un enigma médico crucial: ¿cómo pueden algunas superbacterias volverse inmunes a los antibióticos? Sin embargo, este misterio que tomó años de investigación fue resuelto en tan solo dos días gracias a la inteligencia artificial (IA).

El sistema revolucionario conocido como «AI co-scientist», desarrollado por Google y basado en el famoso «Gemini 2.0», no solo logró replicar el trabajo de Penadés, sino que también generó nuevas hipótesis, incluida una completamente innovadora. Este avance subraya el inmenso potencial de la colaboración entre la IA y la comunidad científica para abordar problemas complejos con una rapidez sin precedentes.

Un detalle asombroso es que, al replicar los resultados del equipo de Penadés, la IA lo hizo sin acceso previo a su investigación, la cual aún no había sido publicada. La sorpresa llevó al equipo a contactar a Google para descartar cualquier acceso no autorizado a los datos. La respuesta fue contundente: el sistema no había consultado fuentes externas.

Esta conclusión confirmó que las hipótesis propuestas eran una creación original de la IA. Los científicos seguirán siendo fundamentales, pero herramientas como esta IA tienen el potencial de transformar radicalmente la velocidad y el alcance de sus descubrimientos.