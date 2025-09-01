Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en la plaza Gipuzkoa Gorka Estrada

Las familias de Aspace Gipuzkoa piden un «calendario especial» para la «educación especial» de sus hijos

Un centenar de familiares se han concentrado este lunes en San Sebastián para denunciar la reducción de los días lectivos, que ha pasado de 213 a 180

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:43

Un centenar de familias, usuarios y acompañantes de Aspace Gipuzkoa se han movilizado este lunes en San Sebastián para denunciar la reducción del servicio de ... educación especial que han sufrido a partir de este mismo 1 de septiembre. Los menores debían haber estado hoy en sus centros de Aspace en el primer día de curso, sin embargo se han encontrado al frente de la sede del departamento de Educación o de la Diputación de Gipuzkoa junto a sus padres, madres y demás familiares, que protestaban por el recorte de días lectivos programado para este curso 2025/26, que ha pasado de 213 a 180 días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  9. 9

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  10. 10

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las familias de Aspace Gipuzkoa piden un «calendario especial» para la «educación especial» de sus hijos

Las familias de Aspace Gipuzkoa piden un «calendario especial» para la «educación especial» de sus hijos