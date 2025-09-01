Las familias de Aspace Gipuzkoa piden un «calendario especial» para la «educación especial» de sus hijos

Un centenar de familias, usuarios y acompañantes de Aspace Gipuzkoa se han movilizado este lunes en San Sebastián para denunciar la reducción del servicio de ... educación especial que han sufrido a partir de este mismo 1 de septiembre. Los menores debían haber estado hoy en sus centros de Aspace en el primer día de curso, sin embargo se han encontrado al frente de la sede del departamento de Educación o de la Diputación de Gipuzkoa junto a sus padres, madres y demás familiares, que protestaban por el recorte de días lectivos programado para este curso 2025/26, que ha pasado de 213 a 180 días.

Bajo la pancarta que lucían los mensajes 'Aspace eskubide urratzaile, hezkunta laguntzaile' (Aspace transgresor de derechos, Educación cómplice), 'no a la reducción del servicio de educación especial' y 'familiak errespetatu', han pedido que la «educación especial» de estos menores con parálisis cerebral y otras alteraciones tengan también un «calendario especial».

Han transmitido que «a mediados de junio Aspace Gipuzkoa nos comunicó que como consecuencia de una negociación laboral con los trabajadores se reducía 33 días el servicio, aspecto que la propia Aspace puso sobre la mesa, no era una solicitud que el comité estuviera haciendo».

En consecuencia, y con unos efectos que ya tuvieron que sufrir en julio, los menores tendrán «tres meses y medio de vacaciones», tiempo equivalente al calendario escolar del resto de centros y que crea un problema más en la vida de estas familias al tener que compaginar el trabajo con el cuidado «especial y específico» que requieren sus hijos. Además, el recorte no es solo de los días lectivos, también del servicio de transporte, lo que imposibilita a varias familias trasladar a sus menores en vehículos que necesitan tener ciertas características para transportar las sillas de ruedas.

Los protestantes han dirigido sus mensajes a Educación, a la Diputación de Gipuzkoa, a quien han pedido que «cubra» lo que no garantiza el Gobierno Vasco, y a la presidenta de Aspace Gipuzkoa Rosa Iglesias, de quien han expresado que «no nos representa» bajo el grito de «Aspace dirección necesita una renovación».