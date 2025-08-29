Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La comunidad educativa de Aspace Gipuzkoa, en unas jornadas al aire libre, en una imagen de archivo. Usoz

Familias de Aspace Gipuzkoa se movilizan para denunciar el recorte de días lectivos

Lo harán el lunes a las 11.30 en Donostia después de que sus hijos, jóvenes con necesidades educativas especiales, vayan a tener 33 días de clase menos este próximo curso

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:24

Un grupo de familias de Aspace Gipuzkoa, centro concertado que atiende a un centenar de jóvenes del territorio con necesidades educativas especiales, se van a ... movilizar el lunes a las 11.30 frente a la sede del departamento de Educación en Donostia para denunciar y protestar por la reducción del calendario escolar que van a sufrir sus hijos, que padecen parálisis cerebral y/o alteraciones. La reducción para este próximo curso de 2025/26 será de 33 días lectivos y se pasará de los 213 ofrecidos hasta ahora a 180.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  9. 9 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Familias de Aspace Gipuzkoa se movilizan para denunciar el recorte de días lectivos

Familias de Aspace Gipuzkoa se movilizan para denunciar el recorte de días lectivos