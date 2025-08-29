Familias de Aspace Gipuzkoa se movilizan para denunciar el recorte de días lectivos

Un grupo de familias de Aspace Gipuzkoa, centro concertado que atiende a un centenar de jóvenes del territorio con necesidades educativas especiales, se van a ... movilizar el lunes a las 11.30 frente a la sede del departamento de Educación en Donostia para denunciar y protestar por la reducción del calendario escolar que van a sufrir sus hijos, que padecen parálisis cerebral y/o alteraciones. La reducción para este próximo curso de 2025/26 será de 33 días lectivos y se pasará de los 213 ofrecidos hasta ahora a 180.

Rosa Iglesias, presidenta de Aspace Gipuzkoa, explicó en su día que los 213 días lectivos «se salían del calendario que marca el departamento de Educación». Daban un servicio superior a lo estipulado y esa carga extra de trabajo fue uno de los puntos a discutir en la negociación del nuevo convenio de los profesionales de este ámbito, firmado en diciembre de 2024 y que dejaba atrás el anterior, que databa en 2004. «Se acordó que los trabajadores de Aspace se iban a equiparar laboralmente a los de otros espacios educativos similares», de ahí la supresión de los 33 días.

Además de la reducción del calendario, este grupo de familiares, que han formado una AMPA «para defender sus derechos y exigir soluciones», denuncian la supresión del transporte adaptado. En junio expresaron que las reducciones «suponen una gravísima vulneración de los derechos de niños con grandes necesidades de apoyo». Para ello, se concentrarán el lunes a las 11.30 en la calle Andia de Donostia.