El doctor Ricardo Cuéllar. Iñigo Royo.

Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar

Entre otros reconocimientos, Cuéllar fue recientemente incluido entre los 50 mejores facultativos del Estado en la lista de Top Doctors Awards

El Diario Vasco

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:28

Comenta

El doctor Ricardo Cuéllar, reconocido traumatólogo que en los últimos años ha ejercido en Policlínica Gipuzkoa tras varias décadas de servicio en Osakidetza, falleció este sábado a los 70 años. Entre otros reconocimientos, Cuéllar fue recientemente incluido entre los 50 mejores facultativos del Estado en la lista de Top Doctors Awards. Lo logró por segunda vez, ya que también estuvo en esa lista en 2021.

En una de sus últimas entrevistas para este periódico con motivo del galardón, el pasado abril, Cuéllar daba las claves para ser un buen médico. «Debe estar a gusto con su profesión, ser cuidadoso y tratar al paciente en el día a día. Esas son las principales características que tiene que tener un médico, por lo menos los que venimos de antes», explicaba el doctor, nacido en Madrid pero afincado en Donostia desde joven.

Sólida formación

Activo en múltiples sociedades médicas y promotor de diversos congresos sobre cirugía de rodilla en Donostia, Ricardo Cuéllar compatibilizó la medicina pública, desarrollada en el Hospital Universitario Donostia hasta el año 2019, con la actividad privada.

Adquirió una sólida formación y experiencia en Cirugía Articular, tanto en su vertiente ortopédica (prótesis) como artroscópica. Formado en la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación MIR en el antiguo Hospital Aranzazu de Donostia. Fuentes de Policlínica Gipuzkoa le definen como «un trabajador incansable y un convencido de la divulgación».

